Caso Diana Carolina: Comisión Legislativa recibió comparecencias de las autoridades de la Policía

Las autoridades de la Policía, del ECU- 911 y de la Gobernación de Imbabura comparecieron en la Comisión Legislativa de Soberanía la tarde del 30 de enero, sobre el caso de Diana Carolina, quien fue asesinada delante de un grupo de policías en las calles del centro de Ibarra, Imbabura.

"El hecho fue atípico", mencionó el teniente coronel, Álex Vargas, quien estuvo a cargo del operativo policial. "El personal policial que se hallaba en el lugar era preventivo y de investigación, no el especializado. Quienes están preparados para hacerlo son el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), pero no llegaron". fueron las palabras del oficial.

El teniente coronel comentó que por 90 minutos, el personal de la Policía trato de persuadir al agresor por medio de la palabra. También indicó que conocía del reglamento del uso progresivo de la fuerza, los policías no la utilizaron. Además dijo que sobre el hecho ya lo había alertado a su superior, el jefe de la subzona, quien le comentó que ya se estaba comunicando con sus superiores y la Gobernadora.

El teniente indicó que no disparó porque se encontraba a 30 metros del victimario, y que no dio la orden de disparar porque no podía visualizar sus sus subordinados tenían un buen ángulo para hacerlo.