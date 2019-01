María Paula Romo revela detalles del pasado judicial del detenido por asesinato de Diana Carolina en Ibarra

La ministra del Interior, María Paula Romo, reveló detalles del pasado judicial del detenido por el asesinato de Diana Carolina. Se trata de Yordi Rafael L. G., de 22 años y nacionalidad venezolana. Este sujeto se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga tras acuchillar a la joven de 22 años frente a una multitud y funcionarios policiales.

En su alocución en la Asamblea Nacional, Romo comentó que Yordi Rafael L. G. registra tres detenciones anteriores y registra antecedentes penales en el estado Trujillo, ciudad ubicada al oeste de Venezuela.

"En 2015, Yordi Rafael L. G. había sido detenido por violación. En 2016 lo detuvieron por lesiones, y en 2017 por violencia sobre funcionarios públicos. Estos datos son relevantes porque todos los temas se relacionan entre sí", detalló Romo.

La Ministra también lamentó que el Gobierno Ecuatoriano no tiene acceso a bases de datos, y lamentó que: "Venezuela no quiere entregar esa información, la cual es sensible para las regulaciones migratorias en el país".

"Si el Gobierno ecuatoriano pudiera tener acceso a bases de datos serias entregadas por Venezuela, podríamos hacer una verificación, normal, que permita movimientos migratorios regulados", comentó.

"La violencia machista no tiene nacionalidad"

Romo también expresó en su intervención que el caso de Diana Carolina se enmarca en la violencia machista. "La violencia machista no tiene nacionalidad. El hecho de que este delito haya sido cometido por un extranjero no puede utilizarse como un estigma".

También resaltó que las cifras arrojan "delitos que se cometen todos los días por nacionales de todos los países. No es un asunto de nacionalidad. Esta jugó un papel importante para el brote de violencia que vivió la ciudad (Ibarra) en días anteriores".

