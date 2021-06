Pareja de Mayra Jaime apoya la decisión de su renuncia al canal Telepremiere

David Naula rompe el silencio y deja conocer su opinión con respecto a toda la polémica que persigue a la futura madre de su hijo, Mayra Jaime. La ex presentadora de “Agárrate” renunció al programa de farándula después de verse atacada por su imprudente comentario hacia Alejandra Jaramillo y el fallecido animador Efraín Ruales en una edición de la semana pasada.

“Dijimos que si volvía a pasar algo parecido, si sufría otro linchamiento mediático, lo más sensato sería dar un paso al costado”, comenzó explicando David, quien es pareja de la ex chica reality que conmocionó las redes sociales en varias oportunidades. “En este caso lo ha hecho y me parece la decisión más prudente… A ella nadie la ha botado de ningún lado, nadie ha pedido la cabeza de ella”, sostuvo aclarando los rumores de que fue despedida de Telepremiere.

Hace unos días Mayra se vio envuelta en un desafortunado momento contra Alejandra Jaramillo, quien se alzó con tres Premios ITV, y la estrella de “Agárrate” sostuvo: “por el muertito. Por el muertito le dieron los tres premios… El show que se ha armado últimamente es por el sentimentalismo de la fanaticada absurda…”. Esto desencadenó una serie de comentarios negativos y ataques en redes sociales, que la presionaron a tomar la decisión de abandonar el espacio de contenido digital.

Mayra Jaime contó con el apoyo de otros colegas

“Es cierto que Mayra cometió un exabrupto, ella ya se disculpó… pero a ver no estoy de acuerdo con ese linchamiento, o con esos mensajes hirientes llenos de odio…”, dijo la reportera de “De Boca en Boca”, Silvana Torres, haciendo un llamado a que detuvieran las duras críticas contra la estrella de la televisión.

“Está bien contra uno, que cometió el error… pero qué culpa tiene esa criatura que aún ni siquiera llega a este mundo… yo creo es lo que la lleva a tomar esta decisión. Como ella dice si no estuviera embarazada créeme que seguiría dando guerra pero, lamentablemente, hoy velo por mi hijo”, continuó la rubia de TC Televisión.

Tábata Gálvez, ahora ex compañera de Mayra, dijo que “ya le dieron palo dos días. Cometió el error más grave de su vida… ¡sí!, ya lo dijo, lo aceptó, pidió disculpas ¿no le creen? Qué nos importa, qué podemos hacer… basta con los mensajes de odio, incitando a la desgracia… Este es un programa simplemente para divertirnos… Si creen que yo soy peor de lo que pueden pensar, sí, soy la peor y no me pueden cambiar”.