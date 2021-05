Tabata Gálvez hace fuego de cenizas caídas tras recordar el video “privado” del novio de Krysthel Chuchuca

La actriz Krysthel Chuchuca dedicó un tierno y motivador mensaje a su novio, el también actor José Ramón Barreto, y mientras muchos los apoyaron por sus sinceras dedicatorias, otros prefirieron ahondar un poco más allá y recordar incluso viejas “producciones” del artista venezolano alimentando ciertas especulaciones de un amor a distancia por razones laborales.

“Para mi, el mejor actor del planeta 🌍… Te amo tanto y lo único que puede sentir mi corazón en este momento mientras vuelas, es felicidad. Estoy segurísima que esto será un éxito más en tu vida porque todo lo que haces, lo haces bien 💞 Estoy muy orgullosa de compartir contigo estas oportunidades que Dios te brinda gracias a tu nobleza y fruto de tu disciplina y gran talento”, se lee en la cuenta de Instagram de Krysthel junto a una foto de la pareja sonriendo.

Durante la emisión del programa de farándula “Agárrate”, sus presentadoras Mayra Jaime y Tabata Gálvez conversaron al respecto. Mientras Jaime aseguraba que Barreto se iba al extranjero a actuar en un nuevo proyecto, Tabata recordó el video íntimo que dejó en el escarnio público al actor venezolano y a su ex compañera de trabajo Emma Guerrero.

“Yo lo he visto actuando. Yo vi la serie, la rompió…”, comenzó diciendo irónicamente. “Me lo imagino desenvainando su espada, subido en el caballo, a luchar por la libertad… y grábame! A él le gusta grabar, o me van a decir que la historia de Simón Bolívar no la grabaron”, sostuvo en tono de chiste mientras que Mayra no podía contener la risa por los atrevidos comentarios de su co-presentadora.

Krysthel Chuchuca pasa por alto el pasado de su pareja

Claramente, esta no es ni será la única vez en la que el video “prohibido” de José Ramón Barreto vuelva a salir del baúl de los recuerdos, pero es una situación que Chuchuca ha aprendido a manejar muy bien. “Yo no tenía nada que superar, porque yo en el video no participé”, respondió Krysthel en una entrevista con Mariela Viteri.

Durante la conversación, Mariela comentó “y el video de Emma Guerrero ya lo tienes superado, ¿no? Con José Ramón”, a lo que Krysthel respondió “a mí nunca me gustó hablar de mi vida privada, ni de algo que yo sienta que no es productivo para los demás. Por qué hablo ahora, porque es la oportunidad para hablar también de mi trabajo… de una empresa que sí es productiva”. De esa forma volcó la entrevista a su carrera sin enfocarse más en el video de su novio.

A mediados de 2020 José Ramón protagonizó un escándalo cuando se filtró un video íntimo de él junto a la también actriz Emma Guerrero. En su momento, el venezolano dijo: “En estos casos las mujeres suelen ser las más atacadas, señaladas e irrespetadas. Lo que pido es respeto para ella, para su integridad, su intimidad, su entorno, su pareja y su familia… el video fue realizado por dos personas adultas… conscientes de lo que hacían y solteros en ese momento”.

Cuando esto ocurrió ya el actor estaba con Krysthel, porque fue en 2019 cuando la pareja gritó a los cuatro vientos que tenían un romance después de trabajar juntos en la novela “Sharon la Hechicera”.