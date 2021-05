Mayra Jaime afirma que los fanáticos de Alejandra Jaramillo están “ciegos”

Alejandra Jaramillo vuelve a titular los comentarios de Mayra Jaime para su programa “Agárrate”. La presentadora de farándula conversó con su compañera Tabita Galvez sobre las nominaciones recién anunciadas para los Premios ITV y afirmó: “Si estamos hablando de mejor actuación, mejor actriz, por trayectoria, por logro, por lo conseguido, tenemos a una Claudia, una Erika… pero lamentablemente la fanaticada se cega y lo único que hace es ver el mal momento por el que está pasando”.

Mayra continuó, “o la tristeza por la que está pasando, o porque somos 3 millones y pico de seguidores… No está claro con lo que se pide… es por su talento no por el cariño que le puedas tenerle a alguien”. Recordemos que los Premios ITV es el galardón ecuatoriano organizado por el Instituto Superior de Estudios de Televisión, que esta vez ha delegado el nombre de Alejandra Jaramillo en la categoría a Mejor Actriz, junto a talentos como Claudia Camposano y Erika Vélez.

Si bien “La Caramelo” no se ha pronunciado al respecto, cientos de comentarios se leen en las redes sociales sobre opiniones encontradas. Sin embargo, muchos simpatizan con Jaime y estiman que Alejandra no tiene gran trayectoria como actriz y por ende no merece esa mención. “La caramelo solo ha estado creo en una producción y Erika desde los 19 años a hecho novelas aquí y en Colombia”, sostiene un usuario, por ejemplo.

¿Mayra Jaime siempre critica a Alejandra Jaramillo?

El regreso de La Caramelo a la televisión, tras la muerte de su novio Efraín Ruales, desató reacciones incómodas, como cuando Mayra comparó la situación con la muerte de sus abuelos. “A mí se me murieron mis dos abuelos estando en el mismo programa y yo continué con el trabajo”. Estas declaraciones hicieron que los fanáticos de Alejandra la “atacaran” en redes sociales a un nivel que la propia presentadora de “Agárrate” tuvo que conversar con Jaramillo.

“Es agobiante ver que la gente, literalmente, pide empatía para alguien por el proceso de un duelo y le desean la muerte a alguien que no tiene la culpa. Sí me duele y sí me afecta, de verdad, de todo corazón, ya paren. Mi hijo no les ha hecho nada, mi hijo ni siquiera nace, ni siquiera conoce cómo es este mundo, como para que desde el vientre venga atacado por ustedes”, se oye decir a Mayra en un clip capturado en Instagram.