Mayra Jaime renunció a su programa luego de las polémicas opiniones en contra de Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales

Mayra Jaime anunció que se retira del programa de farándula ‘Agárrate‘, que conducía junto con Tábata Gálvez. Esto tras ser fuertemente criticada por todo Ecuador. Debido a los crueles comentarios que emitió en contra de Alejandra Jaramillo, Efraín Ruales y la producción de ‘En Contacto’, matinal transmitido por el canal Ecuavisa.

La animadora del show de Tele Premier en Facebook, Mayra Jaime, habló imprudentemente acerca de los reconocimientos obtenidos por Jaramillo y ‘En Contacto’ en los Premios ITV. Pero esta vez sobrepasó el límite al llamar a Efraín Ruales “el muertito”, y catalogar a la producción del matinal de Ecuavisa “poco profesional y ética”. Y que se sirvieron de la trágica muerte de Ruales para hacer promoción.

“Somos humanos“

Por ello la exchica reality ofreció sus disculpas no solo con Jaramillo, sino con la madre de Efraín Ruales, Narcisa de Ruales, mejor conocida como Nachita. Además, de Betty Mata, la productora del programa de Ecuavisa, quien llamó a Jaime luego de enterarse de los comentarios en contra de su trabajo y del de su equipo.

Mayra quiso escudarse alegando que sus palabras no sonaron como las tenía en mente. Y que por eso abandona su labor dentro del espacio hasta sentirse verdaderamente preparada para estar en el puesto. Por ahora se aparta de las pantallas y se dedicará a cuidar de su embarazo y de su familia.

Haciendo hincapié que sus palabras fueron sin pensar y que se dejó ganar por el momento. “El día de ayer, lamentablemente, mientras estaba en vivo, la emoción del momento, la euforia del programa… no me percaté que cometí un error. Porque somos humanos y uno no se da cuenta hasta que lo hacen entrar en razón”. Con estas palabras de Jaime inició la transmisión.

“Que no tenga filtro no quiere decir que sea mala“

“Quiero disculparme: con la mamá, la señora Nachita; la que en vida fue novia, Alejandra; con sus compañeros de trabajo; su canal; con su público; sus fanáticos. Que son parte de todo el Ecuador que está pendiente de este caso”, expresó la también actriz.

Con un semblante decaído Jaime aseguró en su discurso qué, es una mujer sin “filtros“. Y por ello dice cosas sin pensar en las consecuencias que estas puedan tener, pero que no se cree mala persona. “Sí, soy una persona imprudente. Soy una persona que dice las cosas como salen, pero que no tenga filtro no quiere decir que sea mala, sino que no tengo el tino para adornar las cosas”.

Prosiguió explicando que lo pensó y que prefiere retirase de sus labores por el momento. “Es una decisión tomada y terminando el programa, voy a sentarme con los directivos del canal. Para hacerles saber la decisión que tengo, pero a ustedes como público tenía que darles una explicación y decirles gracias por el apoyo infinito que me dan”, concluyó la guayaquileña de 29 años.

