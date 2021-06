Mayra Jaime pide disculpas luego de llamar a Efraín Ruales “el muertito” y que por él Alejandra Jaramillo ganó los premios ITV

Mayra Jaime no midió, una vez más, sus palabras en el programa ‘Agárrate‘, que se transmite por la señal de Tele Premier en Facebook. La presentadora emitió crueles comentarios al referirse al animador asesinado, Efraín Ruales, como “el muertito“, y que su novia Alejandra Jaramillo había ganado los Premios ITV gracias a esa tragedia.

La actriz y animadora Mayra Jaime, además incluyó en la polémica al programa ‘En Contacto’. Asegurando que los premios obtenidos tanto por Jaramillo, como por el espacio televisivo, que se transmite a través de Ecuavisa, fueron por la conmoción que vive el país. Debido a la muerte inesperada de Ruales a manos de sicarios.

“Creo que fue errado mi comentario“

Así se expresó puntualmente Jaime. “Por el muertito es que le dieron los tres premios”. Horas más tarde, Mayra colgó unas disculpas publicas para Alejandra y para la producción de ‘En Contacto’. Además, la presentadora cerró su cuenta en Instagram @mayraoficial, aunque muchos usuarios en señal de repudio comentaron que pedirían que le cancelaran el perfil.

“En este caso creo que fue errado mi comentario y por eso estoy pidiendo disculpas públicamente. No quisiera seguir hablando del tema. Porque es algo que ya lo dije y no es que tiro la piedra y escondo la mano”, expresó con una actitud que no era la de una mujer arrepentida. Por el contrario, lucia obligada y sin muestras de arrepentimiento.

Además, se escudó diciendo asegurando que no tiene “nada en contra de nadie” y que a ella le “pagan por estar sentada ahí” dando su opinión. Reconociendo qué “sonó un poco mal” la forma cómo se refirió a Efraín Ruales, pero que en su “cabeza no sanaba así”. Y le envió felicitaciones a Alejandra Jaramillo, a Henry Bustamante y al programa ‘En Contacto’, por los premios ganados.

“Qué pena que sean poco profesionales y éticos para trabajar“

Esta no es la primera vez que Mayra es señalada por hablar mal de Alejandra. El pasado marzo, cuando se esperaba que Jaramillo retomara su trabajo dentro de Ecuavisa, dijo qué, “a mí se me murieron dos abuelos estando en el mismo programa y yo continué trabajando”. También, en esa oportunidad salió a pedir disculpas púbicas por no medir sus palabras.

Pero en esta oportunidad Jaime se fue sin piedad, incluyendo a los fans que según ella, se dejan llevar por la tragedia en vez de evaluar el talento. “Por el muertito, por el muertito es que le dieron los tres premios. Por todo el show que se ha armado últimamente. Es por el sentimentalismo de la fanaticada absurda y poco lógica, que cree que porque alguien falleció… Entonces denle premios a Samantha Grey, al Chino Moreira cuando se le murió también la novia. Porque no es que es la única persona que se ha muerto”.

Asimismo, arremetió contra la producción del matinal señalando que existe favoritismo y poca ética. “Y que pena que en el programa empiecen a resaltar solo el trabajo de una cuando tienen a otros conductores ahí. Y solo le hicieron propaganda a ella y no a los otros. Porque sabían que el pueblo iba a votar. Sabían que el pueblo iba a votar por esa persona y los otros no importa. Qué pena que sean poco profesionales y éticos para trabajar y estén vetando a la gente”, expresó Mayra.

