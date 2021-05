Eduardo Andrade desmiente estar en la cárcel en medio de la demanda del participante de “Combate Guatemala”

La demanda de Jorge Cisneros contra el programa “Combate Guatemala” arrastró a Eduardo Andrade a un sinfín de especulaciones en las redes sociales. Tras darse a conocer la denuncia, los rumores de que el animador ecuatoriano estaba detenido no se hicieron esperar, por lo que el presentador decidió volver a tomar su cámara y desmentir esta noticia. “Gracias de verdad, de corazón”, comienza diciendo Eduardo en referencia al apoyo.

“También le pido a las páginas que están tratando de tener un poco de atención a costa de titulares como este (señala una publicación adjunta a su video) en los que insinúan que se no has detenido y llevado preso a los conductores… Por favor respeten. No solo a nosotros, sino también a nuestros familiares que son los que verdaderamente sufren”, expresó Andrade en un llamado a no esparcir falsos hechos sobre el caso que ya ha alarmado bastante a la comunidad.

Recordemos que Andrade enfrenta una demanda en Guatemala como parte del staff de presentadores del espacio “Combate”. Cisneros, quien es uno de los participantes del reality, cumplió hace unos días un reto de descarga eléctrica, que aparentemente se escapó un poco de control, y consideró esta “agresión” como el motivo de una denuncia ante la fiscalía.

Eduardo Andrade desconocía la dinámica del juego

En vista de la cadena de comentarios y acusaciones en su contra, Eduardo tomó su instagram para dejar un video con su versión de los hechos. “Yo nunca sería capaz de lastimar a alguien ni física ni moralmente… Sin duda, mucho más daño hace el odio que entregan en estos comentarios que en el shock eléctrico que pueda recibir… nunca hemos querido atentar contra la vida o la salud de un participante”.

El comunicado continúa: “Este juego yo nunca había tenido la oportunidad de realizarlo. Yo no comprendía muy bien cómo funcionaba… desconocía su manejo por completo… desconocía que debía prenderlo y apagarlo. Cuando vieron mi reacción de risa fue simplemente creyendo que esa era la reacción del reflejo… Quiero que quede claro que nunca quise hacerle daño a nadie”.

Estrellas ecuatorianas han demostrado su apoyo a Andrade. Yuleisi Coca, Flor María Palomeque, Michela Pincay, Mayra Jaime, entre otros, se han pronunciado a favor de su compañero con mensajes de solidaridad y con juicios de valor por conocer la “calidad humana” el también presentador que ahora hace vida y carrera en el país hermano Guatemala.