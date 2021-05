Michela Pincay se solidarizó con Eduardo Andrade y hace un llamado a los que han trabajado con él porque “se merece todo nuestro respaldo”

Michela Pincay hizo uso de las redes sociales para mostrar su apoyo incondicional a su amigo y colega Eduardo Andrade. Esto tras la denuncia que impuso Jorge Cisneros participante de Combate Guatemala -programa que conduce Andrade-. Quien hace unos días casi pierde la vida a consecuencia de un peligroso juego de descargas eléctricas.

Michela Pincay quiere motivar a que otros colegas influyentes en las redes muestren su respaldo al animador ecuatoriano ante el momento difícil que está pasando. En su cuenta de Instagram @michelapinbu escribió un largo mensaje bajo una fotografía de ella con Andrade, donde cuenta detalles interesantes acerca de su amistad y de trabajos que han compartido.

Michela: “Edu es así“

Así comienza la animadora del programa de TC Televisión, ‘De Casa en Casa’. “Unos días antes de hacer estas fotos que eran para mí, súper importantes, desde otro ámbito profesional de mi vida. Me daba vergüenza pedirle a Edu que me ayude, porque hacer fotos para “marcas” es nuestro trabajo. Y no quería comprometerlo a decirme que sí solo porque soy su amiga. Tenía miedo de ser abusiva. Sin embargo, apenas le conté que eran para mi primer “minivalla” en un centro comercial me dijo Miiiiich que orgulloooo siiii”.

“Edu es así, un SIEMPRE SI, burlón. Porque llega a tener un nivel de confianza con la gente con la que trabaja que se lo permite. En Combate los chicos se reían con él; él de ellos; ellos de él. Cuando estás frente a un programa hay cosas que son parte de tu esencia. A Edu y a mí animando Combate nos “repelaban” siempre por reírnos de todo. Nos costaba mucho ser serios, y no me deja mentir @pilinavarretem pero siempre tratamos de ser responsables y profesionales”, relató la guayaquileña.

Prosiguió intentando hacer entender a quienes no conocen las funciones de un animador, por lo que están recriminando a Eduardo por lo ocurrido con el participante de su show. “Hay cosas que un presentador o animador puede controlar. Uno no puede ser por ejemplo, un títere de una producción que te dice que digas algo que va en contra de tus valores y lo que te define como ser humano. Hay gente que lo hace (lo respeto), pero hay otros que dicen “discúlpame no puedo decir esto. Así mismo producir, manipular juegos, conectar cables etc, etc. No está en tu lista de tareas. Uno presenta y ejecuta“.

“Eduardo se merece todo nuestro respaldo“

La también modelo y empresaria dijo que cree en todo lo que dice su amigo y colega y por eso se tomó el tiempo de escribir el mensaje. Aunque a ella no le guste meterse en problemas ajenos. “A lo que quiero llegar es qué, el que da la cara siempre es el presentador, pero eso no quiere decir que sea responsable de todo lo qué pasa o de elegir un juego. En este especifico caso, me apena que a Edu no se le hayan aclarado el tecnicismo del juego. Le creo cuando dice que no sabía que debía apagarlo manualmente. Le creo porque lo conozco“.

“Hago este posteo no porque me guste meterme en problemas ajenos. Porque ustedes me conocen y saben que no me agarro de problemas de nadie. Lo hago porque como AMIGA quiero que sientas @eduandradej mi absoluto respaldo público. Con respecto a lo que estás pasando injustamente. Me solidarizo contigo, con tu familia”, aseguró Michela.

Para concluir Pincay hizo un llamado a todos los colegas del medio a que se manifiesten y le muestren el apoyo a Eduardo Andrade, quien fue demandado y podría ir a la cárcel. “Y quiero llamar a todos los que han trabajado con este maravilloso humano a que hagan lo mismo ¿por qué? Porque Eduardo se merece todo nuestro respaldo. Te adoro. Me enorgulleces”, la guayaca cerró la publicación con la etiqueta #EcuadorEnteroConEdu

Por su parte, el animador respondió al mensaje solidario de Pincay, agradeciéndole su amistad incondicional. “Sin palabras, de verdad. Gracias por ser siempre incondicional conmigo. Por escucharme y por estar ahí no siempre cuando reímos, sino también pasamos los momentos más duros. Te adoro al infinito”, escribió Eduardo Andrade en la caja de comentarios del post de Michela.

