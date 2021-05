Yuleisi Coca se pronuncia a favor de Eduardo Andrade tras hacerse pública la demanda por participante de “Combate Guatemala”

El caso de Eduardo Andrade pica y se extiende. El presentador ecuatoriano, radicado en Guatemala, se enfrenta a una demanda en el hermano país por un accidente con uno de los participantes. Una vez se conoció esta noticia, sus colegas comenzaron a pronunciarse en sus distintas plataformas, como Yuleisi Coca, quien desde “Fuull Farándula” aprovechó la ventana para opinar y apoyar a Andrade.

“Lo que no comparto es que lo haga público. Por qué buscar eso… por qué un show mediático. Por qué crear un chisme, por qué dañar no solo a un programa sino en este caso también a un compañero de nosotros, Eduardo Andrade. Él en su momento pidió disculpa y gracias a Dios no pasó a mayores”, sostuvo la animadora al conocer que Jorge Cisneros presentaría una demanda.

A través de un video de Cisneros junto a su abogado, se supo que el concursante “Combate Guatemala” presentaría una demanda contra el reality show. Esta medida se dio tras enfrentarse a un reto que incluía descargas eléctricas. Como todos sospechan, esta denuncia fiscal también atenta contra Eduardo Andrade, quien en los videos del programa instó al concursante a cumplir el reto frente a la pantalla.

“Voy a apoyar hasta las últimas consecuencias, para que los responsables del programa ‘Combate Guatemala’, háblese de productores, conductores, operadores, sean castigados penalmente”, dice el representante legal de Cisneros.

Eduardo Andrade se defiende y tiene apoyo de su “gente”

Los ataques por redes sociales no se hicieron esperar, por lo que Eduardo se tomó su tiempo para explicar que “yo nunca sería capaz de lastimar a alguien ni física ni moralmente… Sin duda, mucho más daño hace el odio que entregan en estos comentarios que en el shock eléctrico que pueda recibir… nunca hemos querido atentar contra la vida o la salud de un participante”.

“Este juego yo nunca había tenido la oportunidad de realizarlo. Yo no comprendía muy bien cómo funcionaba… desconocía su manejo por completo… desconocía que debía prenderlo y apagarlo. Cuando vieron mi reacción de risa fue simplemente creyendo que esa era la reacción del reflejo… Quiero que quede claro que nunca quise hacerle daño a nadie”, sostuvo el presentador.

Entre otros comentarios de apoyo, prevalece el de Flor María Palomeque: “No he visto el video del programa… Pero sé que cualquier cosa que haya sucedido fue sin mala intención… Eres una persona maravillosa”.