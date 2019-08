Karol G anunció todos los detalles de su concierto gratuito en Colombia

Karol G ha desatado la locura total de sus fans al anunciar que dará un concierto gratis en Colombia. La convocatoria fue hecha hace tres días, sin embargo, a penas ayer ofreció todos los detalles de su show.

La cita es el 7 de septiembre en la avenida Centenario (cra. 74), sector Obelisco. Según la 'bebecita', el espectáculo forma parte del inicio de su 'Ocean Tour' y se denomina "El Concierto de Todos".

"La entrada es completamente gratuita y para todas las edades. No es necesario boletos ni manillas". Se lee en una publicación de Instagram de Karol, donde cuenta con más de 21 millones de seguidores.

En un video, Karol dijo que esta gira es "muy especial" para ella porque es la primera "tan grande" y en lugares "gigantes".El punto es que el concierto será gratis para el público.

"Un regalo de mi para ustedes. Me asocié con la Alcaldía de Medellín. Tal vez hay quienes no pueden comprar un ticket para ir a un concierto, pero este no será el caso", añadió la intérprete de 'Punto G'.