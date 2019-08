El costoso regalo que Anuel AA le dio Karol G por su primer aniversario

Ayer, el cantante Anuel AA publicó un video en el que muestra un regalo adicional para Karol G. Este que fue entregado la misma noche en la que el cantante sorprendió a la colombiana por su primer aniversario.

En dicho video, se ve al puertorriqueño mostrando un reloj de la marca Richard Miller de última generación. El único modelo para mujer que ha creado la empresa y que estaría valorado en más de $2.000.

Según la etiqueta de Anuel AA, en el video de Instagram en el que aparece el nuevo reloj de la 'bebecita', el accesorio habría sido comprado en una de las tiendas 'online' que tiene la relojería en Miami.

Esta es considerada una de las marcas más importantes en la fabricación de relojes y que además es la favorita de muchos músicos de género urbano e incluso de deportistas mundiales.

Poco tiempo después, 'el bebecito' publicó el video con el costoso regalo de Karol G, la página One Of One en donde fue adquirida la pieza repostéo el video y Anuel no pudo esperar para responder a la publicación:

"Richard Millie Richard Millie Richard Millie Richard Millie Richard Millie Richard Millie Richard Millie @oneofonetimepiecesTENEMOS MÁS RICHARD MILLIE QUE LA MISMA RICHARD MILLIE 😂😂😂😂😂😂😫😫😫😫😫😫"

Anuel AA aseguró que él tiene más relojes de esta marca, que el propio Richard Miller. También dijo que el modelo fue exclusivo del cantante y que Karol es la primera reggetonera en tener un reloj original de este tipo.

Hace poco, 'el bebecito' subió una fotografía con un reloj Richard Miller valorado en $350 mil dólares.

En dicha publicación y en algunas entrevistas del cantante, en donde habló sobre la compra de este accesorio, aseguró que es el reloj mas caro que ha en su vida.

Ante esto, fue tachado de 'codicioso' y 'ostentoso, sin embargo, el cantante no dio importancia a los comentarios y días después volvió a compartir un video 'sarcástico' respondiendo a los comentarios negativos de la gente y utilizando todos sus costosos accesorios de valor.

Hasta el momento Karol G no ha respondido nada sobre el regalo de su 'bebecito', y en su cuenta de Instagram aun no se ve a la colombiana luciendo este costoso y exclusivo regalo de su prometido.

