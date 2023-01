Los resultados que arrojaron las pruebas psicológicas de Germán Cáceres, femicida de María Belén Bernal

Germán Cáceres asesinó a su esposa María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, así lo confesó en la ampliación de versión que dio en La Roca. Sin embargo, hay dudas sobre cómo sacó el cuerpo y lo llevó hasta el cerro Casitagua ya que dijo que lo hizo solo, pero las pruebas recabadas en la fase de investigación no concuerdan con la versión de Cáceres.

¿Qué arrojaron las pruebas psicológicas de Germán Cáceres?

“Han llegado ya las conclusiones de los resultados de las pericias tanto psicológica y de percepción criminal. También la pericia en el contexto de género son concluyentes que Cáceres actuó con voluntad, con peno conocimiento de lo que hacía y, efectivamente, esto se desenvolvió en el ámbito machista de la relación que él mantenía y la subyugación en la que mantenía a maría Belén Bernal”, mencionó el abogado de la familia Jesús López en una entrevista con NotiHoy.

¿Por qué Cáceres asesinó a María Belén Bernal?

En el mismo medio, López reveló lo que dijo Cáceres sobre lo que pasó antes de asesinar a María Belén Bernal.

“Cuando estaban en la discusión por el reclamo de estado de ebriedad de Germán Cáceres, el exteniente de la Policía procedió a sacarse su chaqueta y según sus palabras, siempre que discutía con su cónyuge, la pelea duraba varios minutos. Entonces, como Cáceres estaba acalorado y para sentirse más cómodo procedió a sacarse la chaqueta y en ese momento María Belén visualizó que su esposo tenía un chupón a la altura del hombro. Entonces, ella le comenzó a reclamar de esa situación, le propinó un par de bofetadas, lo empuja contra la pared, y en un acto, algo defensivo (digámoslo así), Cáceres procede a empujarla sobre la cama y le hizo una llave para asfixiarla y cuando se dio cuenta, ya María Belén Bernal estaba sin signos vitales”.

Ese fue el móvil del asesinato y la razón de haberla arrebatado la vida, según Germán Cáceres, dijo López. Sin embargo, esto se contradice a la grabación encontrada en el teléfono de Bernal.

“En ningún momento se evidencia que ella le produce o le realiza este tipo de reclamos, más bien se la escucha tranquila y controlada, diciéndole cosas como “Mi amor esté tranquilito” y la persona que estaba alterada era Cáceres hasta que se escucha que finalmente le arrebata la vida”.

¿Por qué María Belén Bernal acudió a la Escuela de Policía?

Se había dicho que María Belén Bernal fue porque le alertaron de una infidelidad de Cáceres. Sin embargo, ese no fue el motivo por el que acudió aquella madrugada. Sino que tras una serie de llamadas, ella se da cuenta que Cáceres estaba ebrio y con la preocupación que ponga en riesgo su puesto al estar en ese estado acude a verlo.

“La tarde del 10 de septiembre había ingerido alcohol y llegó alcoholizado a la Escuela Superior de Policía. María Belén Bernal le había realizado varias llamadas telefónicas y cuando él procede a responder, María Belén Bernal se percata de su estado de ebriedad. Entonces mantienen una discusión vía telefónica porque él se encontraba de servicio y el reclamo de María Belén era que él no tenía por qué estar ebrio si estaba en funciones puesto que ponía en riesgo su carrera profesional. En tal virtud, María Belén se traslada a la Escuela Superior de Policía para constatar si se encontraba o no en ese estado y empieza a efectuarle el reclamo (...) No habrían sido celos, ni que alguien le informó de infidelidad”, dijo Lopez en una pasada entrevista con Andrés el mono López.