Más de 5 000 miembros existe en la banda delictiva Los Tiguerones: comandante de la Policía en Esmeraldas dio más detalles al respecto

Esmeraldas vive un escenario de inseguridad extrema. La delincuencia, el sicariato y el narcotráfico es el pan de cada que sofoca a la provincia verde. Esto se debe a una de las de las organizaciones delictivas que pernoctan en la zona y quienes mantienen el terror en la provincia costera.

El comandante de Policía en Esmeraldas, William Calle, dio más detalles sobre Los Tiguerones a quienes define como un cártel organizado.

“Esto para mí es un cartel que se está formando aquí (Esmeraldas). Ellos tienen una estructura. Nosotros no tenemos el control de cárcel aquí. Usted puede tener afuera tanques de guerra. Puede tener 10 000 policías y militares, pero el problema es adentro. Hace nueve meses no se ha hecho una requisa aquí porque no es tan fácil, para hacer una requisa se necesitan 800 policías. Adentro ellos están armados”,

— William Calle