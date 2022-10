“Prohibido delatar”: Las tres ‘reglas de oro’ de los cadetes en la Escuela Superior de la Policía Nacional

El 11 de octubre de 2022, cuando se cumplió un mes desde que María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de la Policía en busca de Germán Cáceres y 11 días después la encontrarán sin vida en el cerro Casitagua, el Comandante General de Policía, Fausto Salinas, compareció ante la Comisión de la Asamblea. Un grave dato que reveló fue que Germán Cáceres huyó a Colombia sin ninguna orden de detención.

La Asambleísta Marjorie Chávez le preguntó si había escuchado de las tres “reglas de oro” de los cadetes.

El que obedece no padece

Prohibido delatar

Todo está permitido, menos dejarse trincar

A lo que Salinas respondió que sí estaba al tanto. “Sí la he escuchado y me parece algo totalmente antagónico a los principios que tenemos y es una de las batallas que tenemos que seguirlas cumpliendo contra eso. Eso no puede permitirse jamás y para eso tenemos que generar un nuevo reglamento disciplinario ”

Aunque en el caso de María Belén Bernal, no se cumplieron las reglas de un policía de cuidar y brindar seguridad. La misma norma en su artículo 163 establece, que la misión de la Policía Nacional es “atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”.

Pero lo que sí se cumplió fueron esas tres reglas internas “de oro” porque nadie dijo nada, nadie escuchó nada y nadie vio nada, obedeciendo a cabalidad de la regla número dos “Prohibido delatar”.

De acuerdo a la versión de Joselyn Sánchez escuchó gritos y golpes por cerca de 20 minutos, luego escuchó pasos. Mencionó que no dijo nada porque estaba asustada. El abogado de la cadete dijo a los medios que ella ha sido “otra víctima” porque el teniente abusó de su autoridad y la obligó a borrar los chats entre ellos.

[ “El comandante General de la Policía está cometiendo un delito”: abogados de la familia de María Belén Bernal aseguran que la ruta de escape de Cáceres debió ser información restringida ]

¿Pensaba en cumplir la primera regla? ‘El que obedece no padece’, pero en este caso no fue así ya que es la única persona con prisión preventiva en este caso a pesar de haber más testigos en el caso. Su madre ha dicho que en su primera versión fue presionada por sus superiores y pide que se defienda en libertad.

Además del brutal asesinato de María Belén Bernal se han destapado una serie de inconsistencias dentro de las filas policiales, ir borrachos, beber en la institución, no tener un control de quien entra o sale. Al parecer, como dice la regla tres ‘Todo está permitido’, pero en este caso el ‘menos dejarse trincar’ les falló porque como lo han advertido las cabezas caerán poco a poco porque este crimen no se puede quedar en la impunidad.

No fue un asesinato a escondidas, hubo testigos que vieron y oyeron, testigos que en su día a día juran proteger a la ciudadanía y dar seguridad, pero esa noche “se hicieron de la vista gorda” y ahora una madre llora y lucha por justicia, mientras que un niño tiene que crecer sin su amparo sabiendo que el hombre con quien vivía le arrebató la vida.

Cáceres huyó a Colombia sin orden de detención

La búsqueda inició oficialmente el 14 de septiembre, pasadas las cuatro de la mañana, cuando llegó la autorización para su vigilancia. Explicó que fue la propia Policía quien llevó a Germán Cáceres para que rinda su versión el martes 13 de septiembre, y estuvo en custodia hasta las 22h40.

Sin embargo a las 4:03 ya salió de Rumichaca hacia Colombia.

13 de septiembre

22:40: Sale de rendir su versión

14 de septiembre

01:40: pasa por el peaje de San Roque.

02:22: pasa por el peaje de Ambuquí.

03:03: circula por el peaje de San Gabriel.

03:20: fue visto por el obelisco de Tulcán.

03:32: a esa hora llega puente de Rumichaca.

04:03: sale de Rumichaca hacia Colombia. (a las 4 recibe la orden de vigilancia)

04:40: pasa el peaje de Pasto.

04:58: llega a Pasto

El viaje de Germán Cáceres después de asesinar a María Belén Bernal Estuvo sentado en un tronco por horas.

15 de septiembre

10:21: pasa por el eje cafetero.

11:42: intenta pagar con dólares el SOAT.

17:12: es el último rastro; se lo ve pasar por un túnel de Medellín.