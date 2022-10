“Mi hija fue presionada por sus superiores”: Madre de la cadete Sánchez dice que la primera versión no sería del todo real

Desde las 11:00 de la mañana de este 12 de octubre, se lleva a cabo la audiencia de habeas corpus para solicitar un cambio de medida cautelar de la cadete Joselyn Sánchez, la única detenida en el caso de María Belén Bernal.

Su madre, Rosa Pilco ha solicitado que su hija se defienda en libertad porque ha sido “presionada”.

“Mi hija se encuentra psicológicamente muy destruída. En toda historia hay dos versiones, pido que mi hija cuente su versión, pero libre sin atropello a su libertada”, dijo a la prensa. — Rosa Pilco

Además reveló que ha sido “presionada por sus superiores” cuando rindió su primera versión. Por su parte, la defensa de la cadete, Henry Moscoso, recalcó que fue manipulada el martes 13 de septiembre y que saldrán a la luz los nombres de altos mandos policiales en este caso tras ser llamados a comparecer.

“Ella apenas escuchó algo, no vio nada. Hay algunos superiores que sí lo hicieron y sin embargo no están encerrados, vieron y no están detenidos”, es el reclamo de la madre de la cadete Sánchez.

🔴#ATENCIÓN |🗣️"Mi hija fue presionada por sus superiores", revela Rosa Pilco, madre de la cadete Joselyn Sánchez, única detenida por el femicidio de María Belén Bernal. Aseguró que hay superiores de la Policía que conocen los hechos, pero no son procesados. 📹@eluniversocom pic.twitter.com/79xObuM0uO — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 12, 2022

“Le presionaron, pusieron palabras que ella no dijo, porque en sus primeras declaraciones ella se mantuvo y dijo: ‘Yo no vi ni escuché nada’; le presionaron para que ella diga lo contrario”, fueron las declaraciones de su madre.

Según el abogado, primero se dio un interrogatorio en la Escuela Superior, con personal de la Dinased y una autoridad de alto rango de la Policía.

“Ese día estuvo encerrada desde las 07:00 hasta las 17:00 en la dirección de la escuela, antes de ser trasladada a rendir su versión cerca de las 21:00 aquí en la Fiscalía General del Estado (…). Estuvieron directivos de la escuela, compañeros de la Dinased, intentando investigar, antes de una investigación que tenía que haberse hecho en la Fiscalía y con un abogado”, comentó.

En la primera versión, la cadete dijo que escuchó los gritos, la pelea y que María Belén Bernal pedía auxilio y que no hizo nada porque estaba asustada y no sabía quién más estaba en el edificio.

“Lo único que deseo es que mi hija esté conmigo. Mi hija es inocente, pido justicia. El único pecado fue aspirar a ser una mujer policía, dónde están las demás personas que escucharon lo que pasó, por qué solo ella está encerrada”, dijo Pilco.

En una entrevista con Notimundo, la madre de la cadete confirmó que “nunca existió un relación” con Cáceres.