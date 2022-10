“El comandante General de la Policía está cometiendo un delito”: abogados de la familia de María Belén Bernal aseguran que la ruta de escape de Cáceres debió ser información restringida

Hace poco el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, presentó la ruta de escape que habría tomado Germán Cáceres para salir del país. Información que no fue otorgada a la familia de María Belén Bernal, ni a sus abogados que aseguran que lo expuesto por las autoridades debió ser información restringida.

“A nosotros nos ha causado sorpresa, porque siendo nosotros los abogados del caso. Siendo la víctima que sigue el proceso Elizabeth Otavalo, nunca se nos ha comunicado nada. Siempre se nos ha hablado de que esa información es reservada para que no salga a la divulgación en los medios públicos”, señaló el Dr. Galo Quiñónez, defensa del caso Bernal a Metro Ecuador.

Así mismo agregó: “pero sorprendentemente el comandante general, Fausto Salinas, sale a todas las luces de los medio público mediante rueda de prensa a declarar cuál ha sido el recorrido de Cáceres, las horas que se lo tiene, los momentos en que se lo ve, la salida del país y las últimas veces que se lo ve en Pereira y Medellín por las cámaras de las personas que están ayudando por medio de la policía y Fiscalía en Colombia”.

Abogados de la familia de #MaríaBelénBernal revelan que no sabían de la ruta que hizo Germán Cáceres antes del anuncio de la Policía. "El comandante General de la Policía está cometiendo un delito de difusión de información restringida". pic.twitter.com/VR70MsUvkY — Metro Ecuador (@MetroEcuador) October 11, 2022

“Entonces por supuesto que causa un perjuicio no solo a los abogados, no solo a Elizabeth Otavalo. Si no aparte de que nosotros consideramos que obviamente el comandante general está cometiendo un delito de difusión de información restringida” , aseguró Quiñónez.

¿Por qué cometió Fausto Salinas al hacer pública la información?