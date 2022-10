“Era una fortaleza impenetrable”: ¿por qué se llamaba ‘Castillo Grayskull’ y cómo era el edificio donde asesinaron a María Belén Bernal?

A poco de cumplir un mes desde que María Belén Bernal entró a la Escuela Superior de la Policía a buscar a su esposo, Germán Cáceres y once días después, el cuerpo de la abogada de 34 años fue hallado en el cerro Casitagua, se siguen buscando respuestas, justicia y a Cáceres quien luego de cometer el femicidio, fingió una historia de la “desaparición” de su esposa y huyó del país, despistando a las autoridades.

Cáceres tenía su habitación en el llamado Castillo de Grayskull, un edificio de la Escuela Superior de la Policía y el último lugar donde María Belén estuvo con vida. Es un edificio donde solo residen uniformados oficiales, tenientes y subtenientes de la Policía Nacional. Además, no tenía cámaras de seguridad.

¿Por qué se llama Castillo de Grayskull?

“En el mal llamado Castillo de Grayskull ¿por qué no existían cámaras? Porque justamente se puede inferir que los instructores llevaban a las cadetes allá a hacer fiestas porque se ha develado en este proceso. Si permiten el ingreso de una cadete y no tienen cámaras, no se necesita ser abogado, ni investigador para darse cuenta lo que pasaba ahí”, reveló a este diario Galo Quiñónez, uno de los abogados de la familia de María Belén.

Luego de que se conociera que a esta estructura se llama ‘Castillo de Grayskull’ varias dudas crecieron, ¿por qué ese nombre?

“Porque es su fortaleza, la impenetrable. De hecho se hablaba que un instructor, un mayor conocido como He-Man decía que era su fortaleza impenetrable y los instructores le dejaron con ese nombre para que solo ellos puedan tener la información y de ahí no salga nada”, explicó Quiñónez.

Escuela Superior de la Policía

En la terraza a la salida del cuarto de Cáceres se encontraron botellas de cervezas, pero no solo de ese día, sino botellas con polvo, “lo que ya hacía inferir que existía este tipo de celebraciones”, menciona el abogado.

¿Cómo es el Castillo de Grayskull?

Según lo explicó la defensa, es una edificación de cuatro pisos, desde afuera se ve como de tres porque hay una terraza que llaman ‘el palomar’.

“La entrada es una puerta de vidrio metálica, existen a la izquierda cuartos de instructores oficiales. A la derecha las gradas, incluso ahí esta el hueco (abajo de las gradas) donde se encontraron las pertenencias de María Belén. Subes al primer piso y existen paredes de gypsum, es una edificación bastante pequeña, totalmente perceptible de escuchar todos los sonidos”.

Cierre simbólico edificio donde ocurrió el homicidio de María Belén Bernal. El presidente Guillermo Lasso ofreció derribar el edificio. (Hamilton López/HAMILTON LÓPEZ / API)

Así lo aseguró ya que hicieron las pruebas para escuchar si se escuchaba de un cuarto a otro. Incluso reveló que las gradas suenan porque son de una madera antigua y la pared permite escuchar. Sin embargo, aquel día María Belén gritó por ayuda, gritó por su vida y nadie hizo nada.

Ya en el segundo y tercer piso hay baños y habitaciones. Finalmente en el cuarto está el cuarto de Cáceres, al frente hay un baño, alado un cuarto de un oficial que no estaba esa noche, pero fue donde entró la cadete Joselyn Sánchez. De cuarto a cuarto “se escucha todo”.

Al salir al palomar se encuentra en la parte de atrás las habitaciones de dos sutenientes, uno no habría estado, y el otro escuchó todo y dio la información.

El Castillo Grayskull en la mira

Luego del anuncio del presiente Lasso sobre demoler el edificio donde asesinaron a María Belén Bernal “una vez que la Justicia, la Fiscalía y los jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias”, la Justicia ecuatoriana aceptó el pedido de la Fiscalía para que no se lo derribe para preservar el lugar de los hechos”.

Además, el juez Germán Gallo dispuso oficiar la orden especial de medida cautelar al jefe de Estado, Guillermo Lasso y al ministro del Interior, Juan Zapata, entre otros.

El primer mandatario había mencionado que luego de demoler empezarían a construir “un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la escuela superior policial”, que esté inspirado “en el respeto a la mujer”, declaraciones que crearon una seria de críticas y debate sobre el tema de dejar los actos simbólicos y trabajar en acciones para que exista un cambio real y palpable en la Policía que no solo ha sido “mancahda” por este caso.

Con datos de EFE