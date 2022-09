Este es el edificio donde asesinaron a María Belén Bernal que será demolido y llamaban “Castillo de Grayskull”

El edificio donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía fue cerrado “simbólicamente”. Además, anunciaron que una vez que terminen los procesos judiciales y se hayan tomado todas las pruebas, el lugar será demolido.

Según las investigaciones recabadas por quienes están al frente de este caso, “Castillo de Grayskull”, así es apodado una de las estructuras que se encuentra al interior de la institución. Se conoce que es un edificio donde solo residen uniformados oficiales, tenientes y subtenientes de la Policía Nacional. En ese lugar, en el piso cuatro se encontraba la habitación de Germán Cáceres.

De igual manera, se señaló que el momento donde se escuchó las agresiones que recibió María Belén Bernal, la cadete Joselyn Brigitte, hoy procesada, no era la única que no estaba en el lugar aquella noche.

“Hace referencia a un lugar que no se puede destruir y no existen cámaras. El único lugar de la Escuela Superior que no tiene este medio de seguridad. Los oficiales lo usan para entretenimiento”, señaló el abogado de la familia.

— Galo Quiñónez