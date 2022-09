Será demolido el edificio donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal: ¿qué pasará con ese espacio?

El presidente Guillermo Lasso tras la toma del juramento del nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, designado en sustitución de Carrillo asistió a las “clausura simbólica” del edificio donde asesinaron a María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. En el lugar el primer mandatario anunció que será demolido cuando concluyan las pericias en el proceso judicial.

“Luego de que la justicias, la Fiscalía, jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias para llegar a las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, sus cómplices y encubridores. Una vez que haya sucedido, este edificio será derrumbado (...) Vamos a construir uno nuevo, con más luz, en honor a las mujeres”, dijo Lasso.

“Castillo de Grayskull”

Se conoce que la habitación de Cáceres se encontraba en cuarto piso del “Castillo de Grayskull”. Según las investigaciones recabadas por quienes están al frente de este caso, así es apodado una de las estructuras que se encuentra al interior de la institución donde forma a las y los futuros gendarmes. Se conoce que es un edificio donde solo residen uniformados oficiales, tenientes y subtenientes de la Policía Nacional.

De igual manera, se señaló que el momento donde se escuchó las agresiones que recibió María Belén Bernal, la cadete Joselyn Brigitte, hoy procesada, no era la única que no estaba en las instalaciones esa noche.

“Hace referencia a un lugar que no se puede destruir y no existen cámaras que es lo que se sabe. El único lugar de la Escuela Superior que no tiene este medio de seguridad. Los oficiales lo usan para entretenimiento”, señaló Galo Quiñónez, abogado de la familia de María Belén Bernal.

Cambios en a cúpula policial

El caso Bernal ha generado un cambio brusco en la cúpula policial, a cuyos integrantes Lasso ha pedido que presenten la renuncia, así como en el propio Gobierno con la salida del cuestionado ministro del Interior, Patricio Carrillo quien fue reemplazado por Juan Zapata.

”La violencia y el machismo atraviesan todas las instancias de la sociedad” y se registran casos de acoso a mujeres en los espacios públicos y privados, señaló el Gobierno en su mensaje emitido a manera de anuncio.

El comunicado coincide con la propuesta que hiciera el pasado viernes el propio presidente Lasso a los grupos feministas que han respaldado a la familia de Bernal, para que participen en la elaboración de políticas públicas contra la violencia y los femicidios.

No obstante, tanto la familia de Bernal y varios colectivos feministas y de derechos humanos han calificado al asesinato de Bernal como “un crimen de Estado”, por haber sido cometido en una institución pública, presuntamente a manos de policías.

