Habeas corpus para cadete Joselyn Sánchez: está será la fecha para la audiencia donde se buscará la libertad de la procesada por el caso María Belén Bernal

El abogado de la cadete Joselyn Sánchez presentó un habeas corpus que fue admitido por un tribual de Pichincha. Las parte serán convocadas para la audiencia este lunes 26 de septiembre, a las 14:30. La joven involucrada en el caso de femicidio de María Belén Bernal buscará recuperar la libertad mediante este proceso de garantía constitucional.

Sánchez tiene una medida de prisión preventiva por estar involucrada en los repudiables hechos que iniciaron el pasado 11 de septiembre en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional.

Por el momento, la cadete se encuentra detenida en el Centro de Privación de Libertad de Pichincha N. 3, desde donde se presentará a la audiencia que determinará si podrá recuperar su libertad.

Por otro lado, la defensa también dio a conocer que en el procedimiento el tribunal pidió un documento que brinde detalles del estado de salud del cadete al momento que ingresó a CRS, como uno actualizado de como se encuentra en estos momentos.

¿Qué es el habeas corpus?

Es una medida constitucional que puede otorgarse cuando se comprueba que el privado de la libertad se encuentra detenido de forma ilegal, arbitraria o ilegitima, así como para proteger su vida e integridad física, según señala las leyes del país.

Madre de cadete Joselyn Sánchez se pronunció sobre procesos en contra de su hija por el Caso de María Belén Bernal

Más detalles aparecen respecto al caso de la desaparición de María Belén Bernal Otavalo. La madre de la cadete Joselyn Sánchez, procesada, se pronunció respecto a la detención de hija e incluso aseguró que ella también es “víctima” de Germán Cáceres.

“No he podido ver a mi hija. El abogado ha hecho todos los posible para poder verle. Sim embargo, yo no he podido. Yo como madre quiero decirle que mi hija es inocente de todo lo que se le acusa”, señaló la señora en una entrevista para TCTelevisión.

Así mismo aseguró: “ella es víctima de este Teniente (Germán Cáceres) y víctima también del Estado. Porque el Estado tuvo la posibilidad de cogerle a este policía. Sin embargo, no lo hizo. Ahora están buscando hecharle la culpa de todo a mi hija, y eso no es justo”.

“Como madre pido y suplico. Le digo a la mamá de María Belén Bernal que mi hija no sabe nada , que ella lo dijo ya todo, no oculta nada. Mi hija no es culpable. Los únicos culpables son aquí los señores del Estado que no lo detuvieron”, agregó.