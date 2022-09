María Belén Bernal: Exigen “verdad” en publicación de Fiscalía que desmiente supuestos hallazgos de videos en casa de la madre de Germán Cáceres

La indignación no cesa, más bien crece. Se exige verdad, transparencia y justicia. Algunos medios han sacado información mucho más rápido que las mismas autoridades en el femicidio de María Belén Bernal. Las gestiones en este caso han sido criticadas por los ciudadanos. Pero también hay usuarios y hasta cuentas que difunden ‘fake’. Contenido que Fiscalía ha desmentido.

Varias cuentas de Twitter difundieron que -supuestamente- en el allanamiento a la casa de la madre de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio, videos “de seguridad de la Escuela Superior de Policía”. Esto fue desmentido por la Fiscalía e instó a los usuarios a no compartir este tipo de cosas e informarse por los canales oficiales.

Reacciones

Los internautas no dudaron en dejar sus comentarios de molestia. “Para ser una fuente o canal oficial deben dar verdades completas, no verdades a medias o verdades inventadas ni arregladas”. Dice uno de las reacciones.

“Todos miente, policías, justicia, y cierta prensa, ya no hay a quien creerle, pero esa ab no creo que mienta”, se lee también. “Pero si ustedes son una mentira, solo es nombre porque no hacen y no sirven para nada, el papel higiénico hace mejor su trabajo que ustedes”, se agrega.

Las críticas a la institución no pararon “La Fiscalía es como la Policía. Un antro de corrupción...son instituciones que son parte de un estado fallido”.

#AHORA | #FiscalíaEc insta a la opinión pública a abstenerse de difundir información no verificada y sin respaldo procesal. Asimismo, recuerda a la ciudadanía la importancia de informarse por canales oficiales y respetar la reserva de las investigaciones. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/CaD4NMubGY — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 22, 2022

Lo único que dijo la Fiscalía sobre el allanamiento en la casa de la madre de Cáceres -en el norte de Ambato- “se incautó el DVR de las cámaras de seguridad, que será parte del análisis dentro de la investigación por presunta desaparición involuntaria”.

En el domicilio de la madre se incautó el DVR de las cámaras de seguridad, y en la vivienda del padre, computadoras y una flash memory. Todo será analizado como parte de la investigación por presunta desaparición involuntaria. #FiscalíaConLasVíctimas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 21, 2022

María Belén Bernal fue estrangulada

María Belén Bernal, cuyos restos fueron encontrados el miércoles en el cerro Casitagua, en Quito tras permanecer desaparecida por diez días, murió estrangulada, según los detalles de la autopsia revelados este jueves.

El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Salinas, afirmó que “en la autopsia se habla de estrangulamiento y de asfixia” ocurrido presuntamente dentro del recinto policial.

“Sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio (de Cáceres dentro de la Escuela Superior de Policía)”, detalló Salinas en declaraciones a la emisora radial Centro.

“De ahí derivó en la búsqueda de una coartada para deshacerse de la culpabilidad. Lo cual no ocurrió porque el trabajo de investigación, articulado con la Fiscalía, ha sido muy bueno y, con todas las pericias e indicios, el evento de la investigación está cerrado”, añadió.

El caso de María Belén Bernal saltó a la luz ante la denuncia realizada por su familia, alarmada al no saber nada de ella tras visitar en la madrugada del domingo 11 de septiembre a Cáceres en la Escuela Superior de Policía, donde tienen registro de su entrada pero no de su salida.

Por este caso hay una docena de miembros de la Policía que la misma institución ha prometido que serán despedidos al haber contribuido por acción o por omisión a la muerte de Bernal.