“Hasta los niños en las escuelas están pagando vacuna”: Cynthia Viteri denunció la insostenibilidad de la delincuencia en Guayaquil

La Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se pronunció respecto a la ola de delincuencia que se vive en la ciudad porteña. Aseguró que los menores en los colegios son víctimas de extorsión. Así lo dio a conocer en una entrevista para Radio Sucre.

“Lastimosamente tienen que contratar guardias o tienen que someterse a este anillo de violencia y extorsión que hay en Guayaquil”, indicó la burgomaestre.

Así mismo agregó: “Hasta los niños en las escuelas en este momento están pagando ‘vacuna’. Así de grave es el tema. A los niños les piden así sea un dólar, ¿Por qué? porque con ese dinero las personas que consumen, compran droga. Entonces los esperan en las afueras de los colegios”.

Por otro lado señaló que con la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y la Policía Metropolitana para cuidarán las entradas de alrededor 330 establecimientos educativos.

Sin embargo, no es suficiente ya que no alcanza para cubrir los demás ya que son más de 500, aunque no sea jurisdicción del Municipio de Guayaquil, el tema de la seguridad. “Eso no nos corresponde pero nosotros lo subimos porque hay que proteger a los alumnos”.

¿Qué quiere decir ‘vacuna’?

Es un modus operandi que utilizan las bandas delictivas para realizar cobros extorsivos a dueños de negocios o ciudadanos a cambio de dejarlos en paz.

Durante la madrugada se detonaron artefactos explosivos presentes en una mecánica en Guayaquil

El sicariato parece cosa del “pasado” en Guayaquil donde los atentados con explosivos han ganado relevancia; han consumido viviendas y automotores causando pérdidas económicas y víctimas mortales. La madrugada de este miércoles una mecánica fue atacada en el Suburbio de la ciudad.

Los atacantes, que se presumen son cinco, usaron una bomba molotov para iniciar un incendio en el establecimiento. Según el propietario, las pérdidas escalarían hasta los USD 20 mil.

El establecimiento tendría décadas dentro del mercado pero, a causa del atentado, quedó calcinado dañando en su totalidad al menos a tres automotores.

A la par, personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) identificaron supuestos tacos de dinamita en un saco de yute en la mecánica. Se sospecha que los atacantes esperaban “desaparecer” la mecánica usando los artefactos estipulados.

Bomba consume una mecánica

El propietario confesó que no ha recibido amenazas y carece de enemigos para sospechar de la razón del incidente. No obstante, el pasado sábado 20 de agosto un vehículo pasó por el establecimiento tomando foto a la fachada del espacio.

A la par, el subcomandante indicó que la carga explosiva no sería dinamita sino de otro tipo. Agregó que no existieron heridos durante el incendio del establecimiento; en el transcurso de la madrugada personal del GIR hizo la detonación de estos explosivos .