Periodista María Isabel Carmigniani renunció a Teleamazonas, ¿Las razones?

“Mi compromiso con el periodismo y me invita a seguir trabajando muy duro. Esta vez, desde otra trinchera”, fueron las palabras de la periodista María Isabel Carmigniani quien se despidió de Teleamazonas y de sus televidentes el 15 de agosto luego de terminar el noticiero.

“Quiero agradecerles por permitirme entrar mañana a mañana a sus hogares y ser ese puente entre las noticias y ustedes mis queridos televidentes. Desde el primer día asumí esta responsabilidad con el compromiso de servir, de trabajar por mi ciudad y sacar adelante este noticiero. Considero que hemos logrado cosas importantes para Quito con el trabajo no solo mío sino de un equipo maravilloso de profesionales que todos los días se levantan muy tempranito para que eso sea posible”, dijo con voz entrecortada.

“Todo lo aprendido aquí ha dejado una huella imborrable en mi trayectoria porque no solo he tenido el honor de informarles y trabajar muy duro por hacer un buen periodismo en nuestro país sino que además he crecido como ser humano y considero que eso, sin duda, es lo más importante. Todo eso, reafirma mi compromiso con el periodismo y me invita a seguir trabajando muy duro. Esta vez, desde otra trinchera. Agradezco a mis compañeros y colegas por su dedicación incansable y por convertir cada día en una oportunidad para hacer la diferencia”, continuó con su despedida.

Al final indicó que decide cerrar un capítulo de su vida con mucha nostalgia pero también con entusiasmo por conocer “lo que el futuro me tiene reservado”.

María Isabel Carmigniani había renunciado a Ecuavisa en 2019 y se cambió a Teleamazonas como directora de los noticieros de la comunidad. “Es hora de seguir y buscar nuevos caminos así que ya les iré contando por esta vía (Instagram)”, dijo en su red social.

Reacciones de sus colegas y amigos:

El primero en reaccionar fue su amigo y colega Juan Carlos Aizprúa: “Harás mucha falta en la TV. Estoy muy orgulloso de ti, te quiero y admiro por todo lo que has logrado como ser humano y profesional. Cada meta que anhelabas en la universidad, la cumpliste. Infinitos éxitos amiga hermosa en los nuevos retos que te impondrá la vida y sabrás superar para seguir creciendo. Aquí estoy siempre”.

Ronald Farina, presentador de Yo Me Llamo escribió: “Una pérdida terrible para Teleamazonas … te extrañaremos. Éxito en todo Mary”.

Diana León, presentadora de noticias de Teleamazonas: “Isaaaaa!!! Te voy a extrañar a las mañana. Porque yo veía los locales de Quito y por supuesto harás mucha falta en el canal, cuando iba a Quito tu energía, alegría y buena vibra contagiaba! Felicitaciones en el nuevo reto que emprendas”.