Periodista Luis Antonio Ruiz renunció a Teleamazonas después de 20 años ¿Las razones?

El periodista Luis Antonio Ruiz dejó las pantallas de Teleamazonas. Así lo dio a conocer en un entrevista con el medio La Defensa que lo transmitió por TikTok. “Quería caminar por otros lados”, indicó el presentador de noticias.

Ruiz tenía pendientes unas largas vacaciones y luego de conversaciones con los directivos del ‘lindo canal’ decidió no regresar, después de 20 años trabajar en las noticias.

“Han sido 20 años despertándome a las 3 y media de la madrugada. Como todo en la vida hay un momento en el que se tiene que decir adiós, este es el momento adecuado. Jamás voy a hablar mal de Teleamazonas, solamente nos damos cuenta cuando hay que dar la posta y no esperar a que te lo digan. Llegó ese momento, nunca propuesto, jamás insinuado, pero yo lo entendí”, agregó el comunicador.

“Quería caminar por otros lados, dedicarme 100% a las redes sociales. Cierro este hermoso capítulo de mi vida que me ha dejado muchos amigos y ha sido una experiencia maravillosa”, finalizó Ruiz. Luis Antonio se encuentra en WQ radio, está a cargo de los noticieros ‘WQ noticias’ con Liz Valarezo y ‘Al cierre informativo’ (en las tardes).

Recordemos que el reconocido periodista atravesó una de las peores etapas de su vida cuando le diagnosticaron cáncer linfoma no Hodgkin en 2016 y que lo obligó a viajar a España para continuar con sus tratamientos. Afortunadamente, logró vencer la enfermedad y seguir con su vida.

“Los últimos tres años de mi vida han sido inusitadamente duros. La muerte de mi mami, lidiar con una enfermedad rara y ahora pelear contra un cáncer linfoma no hodking inmunofenotipo b me derrumbaron. Pero alguien me dijo ‘aún tienes muchas personas a las que ayudar’”, dijo el periodista cuando anunciaba esa dura batalla.

El pasado octubre de 2019, Luis Antonio Ruiz, informó a todo su público que superó el cáncer y que se reincorporaba a Teleamazonas.