El mensaje de Luis Antonio Ruiz en su lucha contra el cáncer

Luis Antonio Ruiz, periodista ecuatoriano anunció en marzo de 2019 que padece cáncer. "Los últimos tres años de mi vida han sido inusitadamente duros. La muerte de mi mami, lidiar con una enfermedad rara y ahora pelear contra un cáncer linfoma no hodking inmunofenotipo b me derrumbaron. Pero alguien me dijo 'aún tienes muchas personas a las que ayudar", se lee en su publicación.

Ahora, el comunicador mediante sus redes sociales publicó una foto con su tía, quien ha dejado todo para cuidarlo.

"Ella es mi tía Gladys, hermana de mamá. Lo dejó todo (hasta se jubiló) para venir a cuidarme. Gracias a ella esta enfermedad, que me ha quitado mucho, no me ha robado la dignidad. Sé que ya no soy el que conocieron. Pero este es el look de la guerra y cuando la gane todo volverá.

Mediante comentarios, las personas se han solidarizado con él y envían mensajes de apoyo para el periodista ecuatoriano.

Hace dos semanas publicó que pasó el quinto bloque de quimio. "Les confieso que hoy me conmoví hasta las lágrimas al ver cómo mi vida ha cambiado: de sets de tv y coberturas de reportajes a corrillos y habitaciones de un hospital recibiendo pinchazos para exámenes esperando con aterradoras expectativas los resultados. Pero aquí voy. Es el monstruo o yo".