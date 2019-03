Luis Antonio Ruiz, periodista de Teleamazonas, anunció que padece cáncer

Luis Antonio Ruiz, periodista de Teleamazonas, a través de Twitter informó que padece cáncer. Él utilizó su cuenta de la red social para referirse a su estado de salud.

"Los últimos tres años de mi vida han sido inusitadamente duros. La muerte de mi mami, lidiar con una enfermedad rara y ahora pelear contra un cáncer linfoma no hodking inmunofenotipo b me derrumbaron. Pero alguien me dijo 'aún tienes muchas personas a las que ayudar"", señaló el comunicador.

Ruiz continuó diciendo: "Por eso lucharé. Hoy empiezan mis quimios. Se me caerá el pelo, las pestañas y las cejas; bajaré de peso y el ánimo caerá. Quizá no resista pero guerrearé hasta mi última célula porque además debo pagarles tanto amor. Manden sus buenas vibras y confíen en mi 2/2".

Los últimos 3 años de mi vida han sido inusitadamente duros. La muerte de mi mami, lidiar con una enfermedad rara y ahora pelear contra un cáncer linfoma no hodking inmunofenotipo b me derrumbaron. Pero alguien me dijo "aún tienes muchas personas a las que ayudar"… 1/2 pic.twitter.com/UzD2tr5zpv — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) March 27, 2019

Gabriela Baer, también comunicadora, contestó el mensaje de Ruiz. Ella indicó: "Luis Antonio no te conozco en persona, he visto tu trabajo periodístico y cómo buen periodista no te des por vencido, sigue luchando. Estás en mis oraciones. Fuerza".

¿QUÉ TIPO DE CÁNCER PADECE?

El linfoma no Hodgkin se divide generalmente en dos tipos, en base a si se origina de los linfocitos B (células B) o de los linfocitos T (células T). Existen muchos tipos diferentes de linfomas de células B. El tratamiento generalmente depende del tipo de linfoma y de la etapa (extensión) de la enfermedad, aunque muchos otros factores también pueden ser importantes.

El American Cancer Society indica que el linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) tiende a crecer rápidamente. Con más frecuencia, el tratamiento es quimioterapia. Este régimen, conocido como R-CHOP, se administra con más frecuencia en ciclos de cada 3 semanas. Puede que este régimen no sea adecuado para pacientes con problemas cardiacos, ya que contiene el medicamento doxorrubicina que puede causar daños al corazón. Por lo tanto, se pueden emplear otros regímenes de quimioterapia.

