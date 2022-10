Freddy Paredes se va de Teleamazonas tras casi 20 años de trabajo: “Siempre gracias”

“Amigos, tras casi dos décadas de trabajo apasionado dejo 24 horas y Teleamazonas, nuevos retos y oportunidades me esperan. Gracias de todo corazón a Teleamazonas, a todos ustedes amigos, colegas y público en general”, fue el mensaje del periodista Freddy Paredes que publicó en su cuenta de Twitter.

En los comentarios sus colegas le desean lo mejor en los nuevos retos de su carrera profesional que aún no han sido revelados con detalle. “Suerte Freddy, éxitos siempre”, escribió Paúl Coello.

“En lo que emprendas serás exitoso Freddy porque tú solo brillas ¡Abrazo y todas las bendiciones del mundo!”, comentó Luis Antonio Ruiz.

En el noticiero de la noche del domingo 30 de octubre dio un mensaje de despedida frente a las cámaras. Agradeció al canal, a sus compañeros y a los televidentes.

“Hoy termina una fase muy importante en mi vida profesional y personal. Con casi dos décadas de compartir con ustedes presentando las noticias cada domingo (...) Espero haber estado a la altura de las circunstancias y expectativas. No me queda más que agradecerles por su confianza (...) Nuevos retos y oportunidades hacen que hoy me despida del Noticiero 24 horas y de ustedes”.

— Freddy Paredes