“Me despido de mi casa”: así fue la conmovedora despedida de Dayanna Monroy de Teleamazonas

Dayanna Monroy, la reconocida periodista de Teleamazonas, se despide de su canal enviando un conmovedor mensaje a todos quienes vieron su crecimiento profesional, a la audiencia, a quienes informó con cada uno de sus reportajes de investigación, trabajo por el que ella se ha convertido en un referente del oficio informativo.

“Me despido de mi casa, Teleamazonas, y es realmente difícil lo que estoy haciendo. Cuando tenía 19 años y subí por primera vez las escaleras de este canal como pasante, tenía muchísimos sueños y los he cumplido todos. Ahora tengo nuevos sueños y me voy precisamente para cumplirlos”, indicó Monroy tras 9 años de trabajo.

Asimismo, agregó: “si mi periodismo ha podido tener tanto alcance es gracias a la confianza que me han dado los directivos de este canal y también al espacio que solo puede dar un medio de comunicación tan importante”.

Dayanna Monroy apuesta por un nuevo formato de noticiero liderado por mujeres

“Por eso gracias a ellos, gracias a Teleamazonas. También a Carlos Castañeda y a Pablo Ordóñez, mis jefes. Gracias por la guía, por el empuje, por la dirección, pero sobre todo, gracias por la amistad y por la libertad. A mis compañeros que se convirtieron en amigos y a mis camarógrafos que fueron mis ojos durante todos estos años, también gracias a ellos”, señaló.

De igual manera, Dayanna dio un agradecimiento especial a la audiencia que, durante todos estos años la vio realizar de manera impecable, su trabajo periodístico.

“Mi gracias más grade es para ustedes, que me han apoyado y me han confiado sus historias. Yo siempre intenté responder con la búsqueda incansable de las palabras precisas que le haga justicia a sus realidades. También con una voz firme para pedir explicaciones a las autoridades del nivel que sea y también para denunciar actos de corrupciones sin ceder ni a presiones ni a condicionantes de afuera. Nos volveremos a ver pronto pues si bien dejo este canal, más no el periodismo, este es mi sueño eterno y ese sueño no se agotará nunca. El periodismo se queda conmigo. Los extrañaré”, finalizó Dayanna Monroy.