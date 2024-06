Silvana ´La Veneno´ Torres revela que Efraín Ruales habría sido uno de sus entrevistados más difíciles ¿Por qué?

Un rostro que llegó a poner en aprietos en más de una ocasión a Silvana ´La Veneno´ Torres, la reportera de farándula más sonada del Ecuador, confesó recientemente en el espacio ´Lo que no sabías de mí´ que existió un personaje al que siempre debía montarle cacería para poder acercarse y obtener una nota; Efraín Ruales.

“Efraín Ruales nunca me quería dar notas, porque habíamos tenido que sé yo, esas diferencias, esos comentarios, porque yo no solo soy reportera sino también soy presentadora, entonces la gente a veces se siente un poco ofendida cuando uno da una opinión”, comenzó diciendo la ´Veneno´, quien luego contó una anécdota con el fallecido presentador.

“En una cobertura él no me quería hablar, pero yo soy de esas que tengo que conseguirlo y entro al baño de este lugar, y yo le dije a mi camarógrafo prenda la cámara que no vamos a quedar aquí, esperándolo, voy hablar con él para que me dé la nota. Él salió y me dijo ´¿No te vas a ir verdad?´”, añadió, al tiempo que explicó que esa fue quizá su confrontación más cercana, donde se le plantó para decirle que no se iría sin su nota.

Haciendo memoria del momento, Silvana Torres confesó que nunca antes había hablado de ese cara a cara con nadie, y que luego del momento incómodo, Efraín Ruales como todo un caballero accedió a rendir declaración para ella y junto con ello tuvo un detalle, le elogió sus uñas.

“Por eso sé que soy buena en lo que hago”, dijo.

Silvana Torres regresó hace muy poco al mundo de la polémica por todo lo alto, la ´Veneno´ como también es conocida en el medio de farándula, volvió a las pantallas de la mano de un programa propio, “Detrás de las estrellas”, este es el nombre que tiene el nuevo segmento del espacio de ´De casa en casa´ del canal TC Televisión.