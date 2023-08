Silvana Torres rompió en llanto al despedirse de ´De casa en casa´ para prepararse para dar a luz: “Es duro irme”

La cuenta regresiva ya ha comenzado para Silvana Torres, la popular ´Veneno´ del Ecuador, ya está próxima a conocer el rostro de su pequeña bebé, los 9 meses de gestación han llegado a su etapa cumbre, y la salud y el porvenir del que será su segundo hijo, Xaviera, ya le piden descanso y reposo de las pantallas y los pasillos de televisión.

Ante este escenario, Silvana Torres dio un emotivo mensaje de despedida, durante el programa para el cual ha laborado en los últimos meses, ´De casa en casa´, espacio en el cual no pudo evitar dejar caer sus lágrimas al despedirse, pues aunque será solo cuestión de tiempo, la ´Veneno´ ha demostrada ser una trabajadora incansable, que no paró ningún día, ni siquiera con su barriguita creciendo.

“Amo a todas las personas que trabajan acá, son 9 años en esta casa televisiva. Realmente me puse super sensible porque hace cinco años cuando yo también me iba a dar a luz a Lucas, a mí me despidió Miguel y nos pusimos a llorar, y ahora se repite la historia, me despiden ustedes, voy a extrañar mucho a mis amigos, a mi familia, yo los quiero a todos, se me hace duro irme, pero sé que tengo que descansar, tengo que aprovechar estos días, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser especial, por acogerme, por aguantarme, por tenerme paciencia, disculpen si en algún momento me he equivocado pero los quiero de corazón”, dijo con la voz entrecortada la reportera, quien destaca por su amplia trayectoria dentro del canal de TC Televisión, es especial en el extinto programa de ´De boca en boca´.

Silvana Torres dará a luz a una pequeña niña, la cual tiene prevista su llegada al mundo en los próximos días. La reportera volverá al ruedo de la maternidad y el post parto 5 años después de haber dado a luz a Lucas, su primer hijo, que tal como ella misma lo describe en sus redes, ahora pasará a ser el hermano guía y el mayor.