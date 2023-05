El antes y después de Silvana Torres ´La Veneno´: Así lucía en sus inicios en la televisión ecuatoriana

Silvana Torres ´La Veneno´ de la farándula ecuatoriana ya no hace parte de la polémica, pero más de un artista escucha su nombre y aún tiembla por lo que pueda pasar. La ex reportera y presentadora del extinto programa ´De boca en boca´ inició en el mundo de las cámaras siguiendo su instinto y su sueño de niña, como alguna vez lo confesó durante una entrevista; “ser periodista” y terminó convirtiéndose en una de las reporteras con mayor pegue del Ecuador.

´La Veneno´ como popularmente es conocida Silvana, debido a la manera tan tajante de abordar a una nota y un entrevistado, ya está pronta a tener a su segundo hijo, al tiempo que ya acumula una trayectoria que supera los 10 años de trabajo, por lo que quisimos hacer un recordar es vivir de su paso y sus cambios por el mundo del entretenimiento.

Así lucía hace 11 años

“Dejaré esto por aquí 😌creyendo que aún soy esa bebe que ingreso a la Tv hace 9 años 🎤 llena de sueños que de a poco se han ido cristalizando!!”, escribió Silvana en un post que data de 11 años atrás, cuando apenas daba sus primeros pasos en la industria de la televisión.

Inicios en ‘De Boca en Boca´

Hace 5 años con ´La cerecita del pastel´

Actualmente embarazada de su segundo hijo

Silvana se abrió paso para las cámaras en el año 2011, durante su participación en un reality de televisión y 4 años más tarde fue elegida para hacer parte de ´De boca en boca´ donde trabajó por un poco más de 7 años. Actualmente se desempeña como presentadora del matinal de ´De Casa en Casa´.

“En el 2015 se me presentó la oportunidad de entrar a TC Televisión, como reportera del nuevo programa de farándula “De Boca En Boca”, y a los 3 meses ven potencial en mí y me quedo en la panel como presentadora, un gran reto el cual asumí con AMOR, RESPONSABILIDAD y PROFESIONALISMO, gracias a eso me convertí en ´La Veneno del Ecuador´”, recordó hace poco Silvana.