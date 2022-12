Esta fue la última publicación de la ´Veneno´ antes de darse a conocer el cierre de ´De Boca en Boca´

Es difícil saber que ha sido más polémico, si el anuncio del cierre del programa ´De Boca en Boca´ o una de sus presentadoras, Silvana Torres, la popular ´Veneno´ quien ha sido centro de titulares y se ha llevado todo tipo de pronunciaciones y señalamientos por diversos rostros del medio, donde la mayoría ha criticado su actitud dentro y fuera del espacio para el que formaba parte.

Ahora, tras hacer una especie de análisis en las redes sociales de la conductora, salta a la vista una publicación que hace surgir una pregunta ¿La Veneno ya sabía lo que pasaría? o ¿Ya todos estaban enterados?

Y es que si se retrocede un poco, justo días antes de la última puesta en escena de los panelistas, Silvana difundió por medio de su cuenta en Instagram, una especia de filmación donde deja ver sus inicios en el mundo televisivo, e inclusive narra como persiguió su sueño desde que era una niña, como solía llamarse y que decía cuando todavía estaba en la universidad y hace una especie de alusión a pensar que ya lo que tanto anhelo, ya era una meta cumplida.

“Todos tenemos sueños verdad? Y para convertir los sueños en realidad, se necesita determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo”, es así como inicia el copy dejado por el rostro de TC televisión, quien en las líneas siguientes describe más a fondo lo que para ella fue su proceso para llegar a donde está ahora.

“Les cuento algo😊 yo en el escuela me creía la presentadora de Guayaquil Caliente 🔥 en el colegio no me perdía VCT y en la U llevaba toda la información de farándula! Siempre fue mi sueño estar en la Tv y poco a poco voy logrando mis propósitos personales y profesionales!”, continúa parte del mensaje dejado en el post.

Una grabación publicada solo días antes del adiós a ´De Boca en Boca´ ahora ¿Fue esta la manera que tuvo Silvana Torres para despedirse? Hasta el momento, Silvana no ha hecho ninguna pronunciación al respecto y el rumor más cercano que surge, sería el de su reubicación al programa ´De casa en Casa´, una información que aún no ha sido corroborada.