Mamá de Efraín Ruales revela que se enteró por televisión sobre el asesinato de su hijo

Nachita, la mamá de Efraín Ruales, estuvo en el podcast ‘Bajo la luna’ (@wecanalec), conducido por la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. El tema fue “¿Cómo manejar una pérdida?” donde la madre del recordado presentador y actor habló sobre cómo manejó la pérdida de su hijo y cómo se logró reinventar a través de su dolor. En este espacio también las acompañó la psicóloga, Carola Obando.

Nachita Ruales reaparece junto al más pequeño de sus nietos

“Para mí el día más doloroso de mi vida, pero estoy aquí de pie, aunque aveces, por dentro, me siento en pedazos, pero estoy aquí”, empezó diciendo la querida Nachita.

Confesó que Dios, sus hijos y nietos han sido la fortaleza para salir adelante tras el duro golpe de la partida de Efra. “No he querido sumirme en ese dolor. El tiempo talvez sane, pero la cicatriz siempre quedará”, recalcó.

¿Cómo se enteró de la muerte de Efraín Ruales?

“Mi vida y la vida de mi familia nunca más volverá a ser igual desde aquel día. A la que más la hirieron, acabaron y lastimaron fue a mí porque el perder un hijo es la cosa más terrible”, explicó Nachita de Ruales.

Además, un año antes de la muerte de su hijo perdió a su esposo con quien había compartido 40 años de su vida y fue de un momento al otro.

La exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador menciona que ese día lo tiene muy claro en su mente.

“Cuando contestó mi hijo que vivía en Quito dio un grito de “¡No puede ser!” Me levanté y pregunto qué pasa y él dice “No, no podemos, no le puedo decir eso”. Bajé y veo en la televisión (la noticia del asesinato de Ruales) porque mi hijo no podía hablar. Solo me aferré, le volví loca, tenía que viajar a Guayaquil”, recordó Nachita mientras su voz se entrecortaba.

Los primeros días no quería hablar con nadie, ni con su hijo que vivía en Canadá, estaba perdida en el dolor, pero sacó fuerzas para seguir adelante por su familia porque no podían perder en vida a su madre.