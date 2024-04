Don Day rompe el silencio y responde a palabras de Normandy: “Hagan trayectoria con su nombre”

Para nadie es un secreto que ´Desafío a la fama´ terminó hace algunos meses atrás, pero tal parece que algunos de sus participantes crearon una segunda edición a nivel personal.

Don Day y Normandy Ayoví se encuentran en el ojo del huracán, tras que la modelo se pronunciara en redes sociales, asegurando entre muchas cosas, que el actor aparte de no cumplir con su palabra (ayudarla a comprar una casa) también desapareció de su vida incluso como amigo, por lo que a su juicio, la chica reality manifestó sentirse “utilizada”.

Ante estas acusaciones, el popular ´cholo de los labios rosa´ no tardó en pronunciarse, y, aunque no hizo mención de la casa y los proyectos que alguna vez mencionó para con Didy, si se defendió y pidió dejar de mencionarlo solo para sonar bajo su nombre.

“Me pregunto cuantas partes tendrá esta película de la que se está hablando, porque después de eso no habrá más. A menos que sigan repitiéndola, aburren. Hagan su trayectoria con su nombre y dejen de mencionar a otras personas para sonar”, es parte del texto difundido por el actor en redes, donde cabe destacar que no solo hizo referencia a Normandy, si no también a una reconocida presentadora de farándula, Alejandra Sánchez ´La Suka´, quien también intervino en apoyo de Didy.

“Por estar perdiendo el tiempo en estas cosas es que prefiere pasar con la empleada. Consejito del día. No puedes tener una trayectoria cuando solo suenas cuando hablas de otros”, añadió.

Por otro lado, la acción de Don Day trajo una contestación inmediata por parte de Normandy, quien aseguró que cada vez queda más en evidencia con sus actitudes. “Que lindo como el señor que no tuvo nada de tiempo para cumplir con su palabra, tiene demasiado tiempo para escribir y subir tantas estupideces”.