Alejandra Sánchez ´La Suka´ y su nueva versión mitad Barbie, mitad Karol G: Así fue el cambio de look de la presentadora

Alejandra Sánchez ´La Suka´ dio un cambio de 360°, la presentadora que ha sido centro de polémica durante todo lo que va de 2023, volvió al escenario de los titulares, pero esta vez no fue gracias a controversias, sino por su reciente cambio de estilo clásico, a uno más fresco, vanguardista y que se encuentra en tendencia; Barbie.

´La Suka´ estremeció las redes con su nuevo cambio de look, donde pasó a ser nombrada por los internautas como la nueva ´Karol G´ y Barbie ecuatoriana, mitad y mitad. La modelo compartió un video presumiendo del refresh de su imagen, en el cual se dejó ver más empoderada que nunca, en puertas a su nueva vuelta al sol, su cumpleaños número 29.

“Look Barbie 🌸🦄 para recibir los 29″, escribió la presentadora para mostrar su radical cambio, el cual fue aplaudido por la mayor parte de sus seguidores.

Alejandra Sánchez se aproxima cada vez más al piso 30 y tras una serie de controversias que han puesto su nombre en boca de todos los medios del Ecuador, ´La Suka´ ha logrado levantarse y salir airosa, dejando de lado los comentarios negativos y retomando su matrimonio pese a la lluvia de críticas que ha recibido.

Polémica de infidelidad

En meses pasados, el matrimonio de ´La Suka´ se vio envuelto en una polémica de infidelidad que ella misma reveló, sin embargo, tras pasadas algunas semanas, Alejandra salió a los medios y las redes, virando la página y aprovechó el espacio ‘Viva las mañanas’ para confesar que no se arrepiente de lo que ha compartido en redes sociales sobre la relación con su esposo. Y afirmó que seguirá llorando y expresando su enojo, pues no le interesa lo que opinen sobre ella.

“No me avergüenzo, díganme cachuda, que no me valoro, que no tengo amor propio(…) no me interesa todo lo que puedan opinar, comentar o escribir. Simplemente me interesa mi vida”, dijo Sánchez.