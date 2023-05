“Díganme cachuda, no me interesa”: esto dijo ‘La Suka’ sobre su regreso con Gastón

Alejandra Sánchez, más conocida como ‘La Suka’, encaró a sus seguidores y aseguró que no existe un “regreso total” con su aun esposo, Gastón Bustamante. Esto a raíz de los comentarios que ha recibido en redes sociales desde el fin de semana, cuando se viralizaron imágenes donde se ve a la familia disfrutando de la playa.

Gastón Bustamante y Alejandra Sánchez 'La Suka'

En esta ocasión ‘La Suka’ aprovechó el espacio ‘Viva las mañanas’ para confesar que no se arrepiente de lo que ha compartido en redes sociales sobre la relación con su esposo. Y afirmó que seguirá llorando y expresando su enojo, pues no le interesa lo que opinen sobre ella.

Además, confesó que aún existe amor entre ambos, por lo cual, tratarán de reconstruir su matrimonio. “No me avergüenzo, díganme cachuda, que no me valoro, que no tengo amor propio(…) no me interesa todo lo que puedan opinar, comentar o escribir. Simplemente me interesa mi vida”, dijo Sánchez.

“La Suka” Alejandra Sánchez (Instagram)

“Tenemos que ver qué pasa”, expresó de manera enérgica ‘La Suka’ respecto al curso de su relación con Gastón Bustamante, pues afirmó que no puede ser indiferente ante lo que hizo su esposo.

Pues hace varios días La Suka reveló que su esposo le había sido infiel con la niñera. Pese a las lágrimas y el caos que generó en redes, tal parece que la presentadora de farándula ha decidido darse una segunda oportunidad con su pareja. Y el primer paso fue hablar para aclarar la situación. Después del diálogo decidieron irse de viaje con sus hijos.

Hasta el momento el proceso de divorcio que había iniciado ‘La Suka’ no procedió debido a que su esposo se negó a firmar los papeles.