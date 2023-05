¿Regresaron? Gastón Bustamante ex pareja de ´La Suka´ publicó indirecta que asoma posibilidad de reconciliación

Gastón Bustamante ha encendido la mirada especulativa de los medios y de los internautas, la ex pareja de Alejandra Sánchez ´La Suka´ publicó un muy llamativo mensaje de amor en sus redes sociales, que deja entre líneas el refrán de “la tercera es la vencida”. Hay que destacar que a este romántico texto, se le suma el hecho de que el empresario semanas atrás se negó rotundamente a firmarle el divorcio a la presentadora, porque para el momento solicitó una nueva fecha “de mediación”.

“Usted sabe que me tiene atrapado. Y cuando digo atrapado me refiero a que me tiene jodidamente amarrado a su alma, a su boca y al perfume de su piel”, es parte del escrito difundido por Gastón Bustamante, que asoma la posibilidad de una reconciliación entre la también modelo y madre de sus dos hijos, quien hace poco tiempo levantó una polémica de infidelidad en torno a su relación que puso su matrimonio en el foco de las programas de entretenimiento.

Acusación de ´La Suka´

Alejandra Sánchez, la popular ´Suka´ reveló entre lágrimas por medio de un live de su cuenta en Instagram, que su esposo y ella ya no viven juntos, puesto que descubrió que le “era infiel con la niñera”.

“Desde el día de ayer, ya mi esposo no vive conmigo, el día de ayer (martes) me enteré que mi esposo me ponía los cachos con la niñera, fue algo que ni siquiera me llena de dolor, sino fue algo asqueroso, saber que en mi propio hogar, en mi propia casa (...) se le estaba faltando el respeto no a mí, sino a mis hijos. Tengo mensajes, tengo pruebas de esta situación”, aseguró cargada de llanto la presentadora del programa ´Viva la mañana´, quien dijo además, que esta era una situación que ya venía sospechando hace algún tiempo, y que lamentablemente terminó siendo cierta.

Sin embargo, tal parece que el amor pesó más que las diferencias.