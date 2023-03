¡En su propia casa! La Suka rompe el silencio y revela que su marido le era infiel con la niñera

Un escándalo de infidelidad sacude a una de las figuras más conocidas de la farándula y de las pantallas del Ecuador, Alejandra Sánchez, la popular ´Suka´ reveló entre lágrimas por medio de un live de su cuenta en Instagram, que su esposo y ella ya no viven juntos, puesto que descubrió que le “era infiel con la niñera”.

“Desde el día de ayer, ya mi esposo no vive conmigo, el día de ayer (martes) me enteré que mi esposo me ponía los cachos con la niñera, fue algo que ni siquiera me llena de dolor, sino fue algo asqueroso, saber que en mi propio hogar, en mi propia casa (...) se le estaba faltando el respeto no a mí, sino a mis hijos. Tengo mensajes, tengo pruebas de esta situación”, aseguró cargada de llanto la presentadora del programa ´Viva la mañana´, quien aseguró además, que esta era una situación que ya venía sospechando hace algún tiempo, y que lamentablemente terminó siendo cierta.

“No pienso que es algo para echarme a morir, siento que es una decepción total porque pienso que cualquier hombre te puede poner los cachos fuera de tu casa, pero en tu propia casa, en la cama, con tus hijos es doloroso, el día de hoy, ya me reuní con mi abogada, no hay vuelta atrás”, agregó la ´Suka´, quien visiblemente afectada aseguró que la primera vez que descubrió una infidelidad, hizo caso omiso, puesto que se describe como “una mujer que lucha por su hogar”, pero en esta ocasión, ya no puede dejarlo pasar por alto.

Esta sería la segunda crisis matrimonial y quizá la más fuerte que la también modelo afronta con Gastón Bustamante, padre de sus dos hijos y con quien acumula varios años de casada. Tras esta contundente noticia, todo apunta a que el matrimonio de la ´Suka´ ha llegado a su final.