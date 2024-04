“Estoy dolida, estoy molesta”: Normandi Ayoví rompe el silencio ante “indiferencia” de Don Day ¿Qué pasó con la casa?

Normandi Ayoví se encuentra en el ojo de la polémica, la chica ex reality publicó de manera reciente todo un carrusel de fotografías que desataron controversia en la farándula.

En el post de la discordia de Normandi se le ve pisando una chompa que le habría regalado el actor Don Day, durante su convivencia en el reality de talento de Ecuavisa ´Desafío a la fama´, ante estas sugerentes postales, que dejan en evidencia el rechazo de Normandi para con el artista, no tardaron en surgir las preguntas ¿Qué pasó con el cholo de los labios rosa?

“Estoy dolida, estoy molesta, estoy ardida, lo reconozco y quizá por eso actué de esa manera (pisar la chompa). En realidad yo siento que él nunca me tuvo ningún cariño, porque quien te tiene cariño se toma el tiempo de verte, me dio una chompa, me dio un regalo que siento que no fue sincero, no me tenías cariño, porque si me tuvieses cariño tendrías tiempo para verme o para hacer algo”, reveló entre lágrimas la también modelo, asegurando que desde su salida del programa, no ha tenido ningún contacto con el actor. La

“Me siento mal porque cuando yo salí de la casa me decían que yo era una boba que él me estaba usando, quería creer en él, le seguí apoyando, le pedí a la gente que me seguía a mí que votaran por él, y ver esta distancia me duele mucho”, añadió.

Asimismo, Normandi explicó que la novia de Don Day Elizabeth Cader habría dejado de segurila en Instagram, y aprovechó para enviar un mensaje directo para el actor donde aseguró apreciarlo mucho, y donde le pidió cumplir con su palabra.

“Que cumpla con su palabra, y no de la casa, si no de su amistad”, dijo.

¿Qué pasó con la casa?

Una malinterpretación de palabras, así describió el actor lo que sucede en el contexto de la que fue su promesa con Normandy Ayoví dentro del reality de ´Desafío a la fama´. El ´cholo de los labios rosa´ realizó un live, donde respondió a una constante pregunta de los internautas ¿Qué pasará con la casa de Didy?

De acuerdo con lo expresado por el intérprete de ´Compañía 593´ él jamás dijo que le compraría una casa, sino que la ayudaría a llegar a comprarla.

“Yo nunca le dije negra yo te la voy a comprar, lo que yo le dije a la negra es el año que viene, el año que viene, no le dije este, va a haber camello de ley, van a haber proyectos donde te voy a sumar y te voy a apoyar, con ese proyecto que tengamos vas a poder comprarle la casa a tu mamá, no dije yo, salió negra la casa va, hasta ahí salió esa partecita la que ustedes vieron. Yo creo que la gente está sacando de contexto lo que yo le dije a la negra”, expresó