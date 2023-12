Normandy rompió el silencio acerca de la promesa que le hizo Don Day ¿Le comprará la casa? Esto fue lo que dijo

Ecuador entero sigue a la espera de ver que sucede con la promesa de Diego Álvarez, también conocido como ´Don Day´, el actor que se coronó como ganador absoluto del reality ´Desafío a la fama´ y que recibió un jugoso premio de 10 mil dólares, profesó unas palabras de compromiso que el público no olvida y de las que espera ver resultados.

Han pasado varios días desde que el programa de Ecuavisa cerró la que fue su primera temporada de talento, y hasta el momento, no se ha visto ningún anuncio acerca de la casa que el ´cholo de los labios rosa´ prometió Normandy Ayoví, sin embargo, ya la chica reality se pronunció acerca de este tema, en el cual aseguró que quizá el público pudo haber mal entendido las palabras de su amigo.

“Cuando yo me fui él me dijo ´yo tengo un motivo más para ganar esto, y yo sé que tú le vas a comprar esa casa a tus papás´ pero él lo dijo así, él nunca dijo, yo voy a ganar el reality y le voy comprar la casa a tus papás, no, entonces yo creo que la gente lo está un poco malinterpretando de cierta manera”, explicó inicialmente ´Didy´ como también es conocida en el medio.

Seguidamente, añadió que ambos tuvieron muchas conversaciones dentro de la casa-estudio, con y sin cámaras, donde profundizaron mucho acerca de su anhelo de una mejor casa para sus padres.

“Él lo que me dijo fue, nosotros afuera vamos a hacer muchos proyectos que nos van a generar mucho dinero y que quizá con esto yo pueda comprar una casa para mis papás. O quizá al decir que tenía un motivo más para ganar el reality es decir que puede que él me ayude con una parte, porque él si me dijo en algún momento conversando entre nos ´Si yo gano yo te doy la mitad´”, dijo.