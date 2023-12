“Yo nunca le dije yo te la voy a comprar”: Don Day aclaró cual fue su promesa con Normandy en ´Desafío a la fama´

Una malinterpretación de palabras, así describió el actor lo que sucede en el contexto de la que fue su promesa con Normandy Ayoví dentro del reality de ´Desafío a la fama´. El ´cholo de los labios rosa´ realizó recientemente un live, donde respondió a una constante pregunta de los internautas ¿Qué pasará con la casa de Didy?

De acuerdo con lo expresado por el intérprete de ´Compañía 593´ él jamás dijo que le compraría una casa, sino que la ayudaría a llegar a comprarla.

“Yo nunca le dije negra yo te la voy a comprar, lo que yo le dije a la negra es el año que viene, el año que viene, no le dije este, va a haber camello de ley, van a haber proyectos donde te voy a sumar y te voy a apoyar, con ese proyecto que tengamos vas a poder comprarle la casa a tu mamá, no dije yo, salió negra la casa va, hasta ahí salió esa partecita la que ustedes vieron. Yo creo que la gente está sacando de contexto lo que yo le dije a la negra”, expresó el actor durante un live realizado por medio de sus redes sociales, debido a que el público ha estado muy al pendiente de los pasos del campeón del reality de Ecuavisa tras su victoria.

Asimismo, Don Day añadió que su relación con ´Didy´ sigue estando intacta y que se llevan mejor que nunca, pues de acuerdo con él existen muchos rumores fuera de lugar acerca de esto.

Cabe destacar que Normandy también se pronunció acerca del mismo tema para el programa del cual hizo parte, y al igual que el actor explicó que lo más cercano que Don Day dijo entre nos, fue que le ayudaría con la mitad.

“Cuando yo me fui él me dijo ´yo tengo un motivo más para ganar esto y yo sé que tú le vas a comprar esa casa a tus papás´ pero él lo dijo así, él nunca dijo, yo voy a ganar el reality y le voy comprar la casa a tus papás, no, entonces yo creo que la gente lo está un poco malinterpretando de cierta manera”, explicó Didy.