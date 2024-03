¿Ya está confirmado? Virginia Limongi comparte en familia y Cezar Augusto no se dejó ver ni cerca de la presentadora

Virginia Limongi y Cezar Augusto siguen en el guiso de las especulaciones de ruptura, aunque la pareja ha puesto en mute su vida personal, esto no ha servido para aminorar los rumores de su separación, los cuales toman cada vez más fuerza. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado ni para desmentir ni oficializar lo que se dice de su relación, sin embargo, sus redes sociales siguen hablando por ellos.

Fue este pasado fin de semana que la presentadora publicó dos historias de Instagram dejando ver lo que estaban siendo sus días de descanso, ahí, la ex reina de belleza compartió una grabación de la revelación del sexo del que será el bebé de su hermana Anita, quien de acuerdo con ella, la convertirá en tía por primera vez.

Seguido de esta, Virginia Limongi posó sonriente al lado de sus hermanas Fiorella y Anita, sin embargo, algo que llamó la atención de esta postal que denota mucha unión familiar, fue la ausencia de su novio y padre de su hija, Cezar Augusto.

Historias de Instagram de Virginia Limongi

Por su parte, el modelo brasileño Cezar Augusto no ha publicado nada donde se deje ver al menos cerca de la ex Miss, lo que sigue añadiendo leña a las afirmaciones de que su noviazgo con Limongi habría llegado a su fin.

¿Cuáles son las pistas que indican la ruptura?

Los novios habrían encendido las alarmas de ruptura, luego que ambos eliminaran toda la información que los vinculaba en sus cuentas de Instagram, y, sumado a ello, se dejaron de seguir en sus redes sociales.

La pareja no dejó rastro de amor juntos, lo que no para vista de muchos no pasa desapercibido, puesto que ambos han sido muy demostrativos a la hora de presumirse el uno con el otro, sin embargo, esta es una información que no ha sido oficializada.