¿La malvada? Virginia Limongi revela a su bella hermana y dedica un sentido mensaje

Virginia Limongi es una de las mujeres más guapas del Ecuador, después de su participación en el Miss Universo 2018 ha logrado poner la lupa del espectáculo nacional sobre ella. La presentadora de televisión, ahora, aprovechó para mostrar más de su hermana y lo que siente por ella.

Por el Día del Niño, 01 de junio, y cumpleaños de su hermana la manabita publicó imágenes donde destacó el papel que ha cumplido dentro de su vida. Primero la tildó como la niña que le arrebataba sus juguetes (en la infancia), como su ropa (adultez).

Agregó que su inteligencia y carácter son factores que han hecho que compaginen como alma gemela. A pesar de ser menor que exreina de belleza, Fiorella Limongi tiene un temple para afrontar momentos de dificultad.

Virginia reveló que su hermana menor fue la primera en enterarse que estaba embarazada. “Feliz cumpleaños a quién considero mi alma gemela. Nuestra convivencia al principio fue difícil, se robó mi título de reina de la casa y hasta mis juguetes… bueno mucho no ha cambiado porque ahora se roba mi ropa”.

La anécdota entre hermanas

Como una de sus anécdotas está la vez que se enfrentó, Fiorella, a tres hombres que estuvieron involucrados en un accidente de tránsito con Virginia. Además, de ser quien le haga reflexionar de sus malos procederes a la exreina de belleza.

“Ella ha sido mi incondicional; la primera persona a la que llame para contarle que estaba embarazada, a quién llamo cuando quiero que me ‘cachetee’ cuando le doy mucha importancia a lo que no debería, a quién puedo llamar de emergencia y se que se enojará, pero igual me ayudar, como cuando me choqué y ella llegó al sur a pelearse con 3 hombres para defenderme”.

“Feliz cumpleaños a la mujer que tiene un corazón de oro, a la mejor tía, a la mujer inteligente y dedicada, pero sobre todo terca. Y que nunca dudes que yo sería capaz de cualquier cosa por defenderte”, finalizó el escrito.

