Virginia Limongi se quiebra en llanto en pleno programa: Esta fue la razón

Virginia Limongi ya llegó al último escalón que le precede a los 30, la ex reina de belleza celebró por todo lo alto la llegada de su vuelta al sol y entre todas las felicitaciones y los buenos deseos recibidos, no podía faltar el de su familia, en especial el de un miembro muy importante para ella, su hermano, Oswaldo Limongi.

La presentadora de ´En Contacto´ fue sorprendida por la producción del programa, puesto que se encontraba sentada recibiendo todas las palabras de cumplido cuando de repente apareció en pantalla la imagen de Oswaldo.

“Hola nena cómo estás, hoy quisiera desearte un feliz cumpleaños, quiero que sepas que siempre nos has hecho sentir muy orgullosos de todas las cosas que has logrado, gracias por mi sobrina hermosa y espero que tengas un día hermoso y lleno de solo cosas buenas”, son algunas de las emotivas frases que el hermano de la ex Mis Ecuador deja asentadas en su grabación.

Tras escuchar el mensaje, Virginia Limongi no pudo evitar romper en llanto, luego de explicar que hace tan solo algunos meses, Oswaldo dejó Ecuador para irse a vivir a Canadá. “Lo extraño mucho” dijo Limongi, mientras secaba sus lágrimas.

“Él fue mi compañero por muchos años antes que mi hermana naciera, con él aprendí muchas cosas también, y sobre todo que nunca me sentí sola (...) yo entendí que nuestro amor había evolucionado y tenerlo tan lejos en ocasiones especiales me rompe el corazón”, agregó la presentadora.

Virginia este miércoles 11 de enero, se robó el protagonismo en el canal de Ecuavisa, la empresa la enajenó por todas sus redes con múltiples mensajes, donde no solo destacó su trayectoria en el área de los medios sino también a nivel personal.

“¡Sopla con fuerza, Virginia querida! Pues este año va a estar lleno de maravillas ¡Feliz cumpleaños!”, es uno de los copy que dedicó el canal para con ella.