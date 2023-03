Virginia Limongi brilló en pasarela de Los Ángeles Fashion Week: “Hay sueños que demoran pero se cumplen”

Ecuador dijo presente en una de las pasarelas más importantes del mundo del diseño y de las modas, Los Ángeles Fashion Week, la ex reina de belleza, Virginia Limongi, se trasladó hasta la ciudad de las cámaras y las luces, Los Ángeles, para ser parte del reconocido evento de talla internacional, y dejar en alto la bandera tricolor con su talento.

La también presentadora compartió una pequeña filmación por medio de su cuenta en Instagram, en la que recoge parte de lo que fue esta nueva incursión y aventura, la cual describió como un “sueño hecho realidad”, donde revivió momentos de su pasado y en la que se confesó haber estado “sumamente nerviosa”, pero en la que deslumbró por completo.

El rostro de Ecuavisa estuvo en las primeras filas del evento disfrutando de la presentación de cada una de las modelos y los diseños que se dieron a conocer, y a su vez, tuvo la importante tarea de ser ella quien cerrara el desfile, donde tuvo una imponente y marcada actuación que la hizo dueña de las cámaras.

“Hay sueños que demoran pero se cumplen ✨ Sin duda los tiempos de Dios son perfectos porque esta fue una experiencia inolvidable y por mi mente solo pasaba “disfrútalo y no te caigas” 😆 Me creerían si les digo que estaba sumamente nerviosa? 😨🤩 ayyyy Amixes gracias por ayudarme a cumplir mis sueños, y a todas las personas que me han ayudado a lo largo del camino”, escribió como copy de la grabación posteada Virginia Limongi

La modelo quien tal como se deja ver, hizo uso de dos outfits, un vestido corto de color blanco cubierto por pedrería, y un segundo vestido largo con un escote un poco más atrevido y con detalles en las mangas, donde se desprendía una especie de flecos que llegaban hasta un poco más abajo de la caída del vestido.