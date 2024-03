La última historia de Cezar Augusto, “novio” de Virginia Limongi

No existe una confirmación por parte de la pareja brasileño-ecuatoriana, pero una particularidad ha comenzado ha generar especulaciones sobre la posible ruptura entre Cezar Augusto y Virginia Limongi.

El modelo y la exMiss Ecuador se dejaron de seguir en redes sociales de una manera imprevista. Se desconoce por qué tomaron esta decisión pero, por ahora, el vínculo que los ata es su pequeña hija.

Última historia de Cezar Augusto

El miembro de “Yo Soy El Mejor”, del programa TC Televisión, publicó una historia en su cuenta de Instagram junto a su amada hija. De igual manera, dejó claro cómo se dio su jornada de trabajo pero ningún guiño a la exreina de belleza y presentadora de En Contacto.

Similar postura tomó Virginia, quien no sea referido al tema en las últimas horas. Se espera que durante el programa En Contacto se referían a este problema de relación, lo cual sacudiría la farándula nacional.

¿Cómo se conocieron?

Cezar Augusto es un modelo brasileño y reveló cómo conoció y se enamoró de Virginia con quien actualmente ha formado una familia, una historia fuera de lo común ya que no fue el típico “flechazo a primera vista”.

Cezar es tranquilo, serio y callado, mientras Virginia es una mujer que se sabe desenvolver y extrovertida, pero aquí aplica la frase que los polos opuestos se atraen.

“Nosotros nos conocimos en un bar. La veía todos los días y me decía si quería tomar un trago. Yo le decía, pero no te conozco, no eres mi amiga”, recuerda Cezar.

Con esa respuesta a Virginia no le cayó bien, pero como dice la frase “del odio al amor hay un paso”. Luego, poco a poco empezaron los coqueteos y los gustos se encendieron.