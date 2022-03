La historia de amor entre Virginia Limongi y Cezar, el padre de su hija

Virginia Limongi debutó como la nueva presentadora del programa matinal En Contacto con una gran acogida del público. Un nuevo reto que la exMiss Ecuador lo recibe con mucha responsabilidad. Durante el programa, Limongi compartió con el público varios temas de su vida personal, uno de ellos la relación con Cezar, su pareja y padre de su hija. “Es difícil enamorar a una persona pública porque hay que entender su trabajo, su profesión”, dijo el brasileño.

Virginia ha preferido mantener su vida privada con un perfil bajo por lo que no se ha visto involucrada en polémicas. Hace casi dos años dio a luz a su pequeña hija, Virginia María.

Virginia Limongi

¿Cómo se conocieron Virginia Limongi y Cezar?

Cezar Augusto es un modelo brasileño y reveló cómo conoció y se enamoró de Virginia con quien actualmente ha formado una familia, una historia fuera de lo común ya que no fue el típico “felchazo a primera vista”.

Cezar es tranquilo, serio y callado, mientras Virginia es una mujer que se sabe desenvolver y extrovertida, pero aquí aplica la frase que los polos opuestos se atraen.

“Nosotros nos conocimos en un bar. La veía todos los días y me decía si quería tomar un trago. Yo le decía, pero no te conozco, no eres mi amiga”, recuerda Cezar.

Con esa respuesta a Virginia no le cayó bien, pero como dice la frase “del odio al amor hay un paso”. Luego, poco a poco empezaron los coqueteos y los gustos se encendieron.

Virginia Limongi

“Yo le decía a mi papá “como que me gusta porque tiene cara de malo, pero solo era la cara porque tiene un corazón muy sensible”, dice la presentadora.

La pareja también reveló que sus amigos intercedieron por ellos y los unieron. “Él tenía una postura de ella es insoportable y yo que él se cree la última Coca Cola del desierto. Nuestros amigos intercedieron y nos juntaban”, revela la modelo.

“Comenzamos hablando en un bar en Filipinas y aquí está, tenemos una familia”, dice Cezar. La pareja quiere adoptar un niño en un futuro.