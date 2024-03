Así lucía Héctor Alvarado antes de entrar al mundo de la farándula

Héctor Alvarado, un nombre que ha sido tema tendencia en la farándula ecuatoriana en los últimos días. El estilista profesional ha entrado en la mira de los medios y los internautas, tras el polémico intercambio de opiniones que tuvo días atrás, con Cinthya Coppiano, moderadora y ex compañera del programa donde trabajaba como panelista ´Los Hackers de la farándula´.

Ante este mediático enfrentamiento, el integrante del ´Dúo del Ecuador´ ha recibido una ola de comentarios de apoyo frente a lo que muchos consideraron una falta de respeto, lo que ha volcado la mirada de las redes sobre él, llevando a muchos a indagar sobre su proceso y trayectoria dentro de los medios, ante esto, quisimos traer un antes y un después del ex panelista de Ecuavisa, trayendo a colación sus cambios, mostrando a un Héctor cada vez más trabajado e impecable a nivel estético.

En las fotografías contraste se puede observar al maquillador inicialmente con un cabello negro natural, mismo al que con el tiempo ha ido dando cambios, convirtiéndolo en un rubio coquette, uno con cejas más estilizadas, atuendos llamativos y que han servido de proyección y presentación para quien es ahora uno de los estilistas profesionales más solicitados del Ecuador.

Recomendados

¿Qué pasó entre Héctor y Cinthya?

En días pasados, la presentadora de ´Los Hackers´ Cinthya Coppiano se ha hizo viral en redes sociales, luego de haber realizado lo que muchos califican como una “desatinada” intervención acerca de la nota de la boda de Mafer Pérez, y el equipo de profesionales que la acompañarán y prepararán en el día de su boda.

La moderadora del espacio de entretenimiento quiso opinar acerca del staff de profesionales que se encargará de hacer lucir despampanante a la rubia en uno de los días más importantes de su vida, sin embargo, Cinthya Coppiano parece no haber elegido las mejores palabras al momento de explicar porque José Vargas no se encargaría de peinar a la también modelo, asegurando que el estilista no iba a asistir a Mafer por la simple razón de que ya tendría agendada una entrevista con una importante cadena de televisión, un comentario que para muchos, quitó el mérito a Héctor Alvarado y lo hizo quedar como un “reemplazo”.

Este comentario cayó como un balde de agua a Héctor, quien el mismo día anunció su renuncia.