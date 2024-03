Cinthya Coppiano estalló de ira en vivo ante declaraciones de periodista de farándula

La presentadora de los Hackers de la Farándula, Cinthya Coppiano, se volvió viral debido a la situación que vivió con Reinaldo Vázquez, teniendo así el respaldo del público.

Coppiano tuvo la oportunidad de tener conexión directa con el expanelista del programa, y en ese momento le dejó en claro las razones por las cuales fue contratada para esta temporada, donde él ya no forma parte. Además, expresó su apoyo a su compañera, Marián Sabaté, quien también fue objeto de varias críticas por parte del periodista de farándula. Esto, porque Vázquez mencionó que ella no debería estar en ese programa.

“¡No no no, usted no me manda a callar! y escúcheme lo que le voy a decir. Sí estoy a favor de Marián Sabaté porque entiendo la postura de una madre, yo todavía no lo soy, pero tengo dos sobrinos maravillosos que si se meten con uno de ellos los voy a defender. Aquí estamos hablando de una exclusiva que le pidió su amiga que no lo dijera y usted vendió la nota”, le reclamaba Coppiano a Vázquez en el programa.

“Soy una mujer inteligente y me he ganado este espacio y si estoy aquí es porque así lo decidieron. A mi me llamaron y aquí estoy y revise mis cinco seguidores, pero aquí no estamos hablando de eso sino de que usted vendió una exclusiva y como no tiene nada que decir, se ríe”, dijo la presentadora, causando un momento muy incómodo con Reinaldo, quien se quedó sin argumentos para defenderse.

